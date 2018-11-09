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    Дибала: «Жест Моуринью трибунам был лишним. Я сказал об этом Жозе»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал поведение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Португалец жестом обратился к трибунам.

    «Сказал Жозе, что в его жесте не было никакой необходимости, он был лишним. Это спровоцировало дополнительное напряжение. Нет смысла реагировать на болельщиков таким образом», – считает аргентинец, чьи слова приводит Calciomercato.

    «Юнайтед» в Турине одержал волевую победу.

    Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут

    Источник: Calciomercato

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    09.11.2018 22:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 10 ноября 2018, 09:58

      Сдуру выиграл ЛЧ с Порту благодаря чему был признан известным тренером. Из дальнейших успехов только ЛЧ с Интером. Раскрученная массмедиа фигура. Ну нельзя же его всерьёз сравнивать с Фергюссоном, например. Тяжело стать тренером топ-класса без достойной игроцкой карьеры...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 10 ноября 2018, 11:53

      Вообще то Реал до него напомню не мог даже в 1/4 ЛЧ выйти. Челси после него тоже выигрывал ЛЧ, в отличии например от Бердыева который оставляет после себя руины, Моур тренер который строит команды, а в МЮ у него не получается потому что руководство днищенское, там у него куча защитников и полузащитников но на фланге Янг и Валенсия уровень Комбарова. Фергюсон работал в одной команде и до того как начал выигрывать с МЮ что то прошло не мало лет, а Моур приходя в тот же Порту и Интер сходу брал какие то трофеи.

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      Рейтинг: +675

      life85 9 ноября 2018, 23:08

      Всё правильно он сделал !!!

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 ноября 2018, 22:47

      Да уж Маур тот ещё провокатор, хотя сам жаловался на помощника Сарри в матче с Челси..

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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > AHTUNGBOL 10 ноября 2018, 03:39

      Ну он отвечает тем же походу)

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