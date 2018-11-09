Дибала: «Жест Моуринью трибунам был лишним. Я сказал об этом Жозе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал поведение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Португалец жестом обратился к трибунам.

«Сказал Жозе, что в его жесте не было никакой необходимости, он был лишним. Это спровоцировало дополнительное напряжение. Нет смысла реагировать на болельщиков таким образом», – считает аргентинец, чьи слова приводит Calciomercato.

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