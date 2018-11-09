На стадионе «Лестера» появится памятник погибшему владельцу клуба

«Лестер» сообщил, что увековечит память погибшего владельца клуба. Вишай Шриваддханапрабха разбился, его личный вертолет потерпел крушение.

На стадионе «Кинг Пауэр» установят монумент в честь функционера. По словам сына азиата, владелец «Лестера» сделал неоценимый вклад как для своей семьи, так и для британского клуба.

На матче 12 тура АПЛ против «Бернли» (10 ноября) запланирована акция памяти Шриваддханапрабхи. В частности, на стадионе покажут видеоролик о миллиардере.

Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета