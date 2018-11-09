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    На стадионе «Лестера» появится памятник погибшему владельцу клуба

    «Лестер» сообщил, что увековечит память погибшего владельца клуба. Вишай Шриваддханапрабха разбился, его личный вертолет потерпел крушение.

    На стадионе «Кинг Пауэр» установят монумент в честь функционера. По словам сына азиата, владелец «Лестера» сделал неоценимый вклад как для своей семьи, так и для британского клуба.

    На матче 12 тура АПЛ против «Бернли» (10 ноября) запланирована акция памяти Шриваддханапрабхи. В частности, на стадионе покажут видеоролик о миллиардере.

    Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета

    Источник: ФК «Лестер»

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    09.11.2018 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:00

      Трагедия..........................

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