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    УЕФА открыл дело после игры «Спартак» – «Рейнджерс». Россияне могут провести матч с «Рапидом» без зрителей

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Спартак» из-за поведения болельщиков на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (4:3) может сыграть следующий домашний поединок соревнования без зрителей. Ситуация получила официальное продолжение.

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых. Фанаты россиян использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на поле.

    По ходу встречи судье приходилось останавливать игру из-за задымления чаши стадиона.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: УЕФА

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    09.11.2018 19:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1738

      GermanVo 10 ноября 2018, 01:43

      Как же задолбали эти псевдоболельщики, которые не могут просто прийти и просто от души поболеть за команду. Если хотели какой-то протест показать, то показали только свою недалёкость и навредили команде. Стыдоба за таких "болельщиков".

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      Рейтинг: +843

      Князев 9 ноября 2018, 22:40

      Нам следует открыть дисциплинарное дело в отношении УЕФА за ТРИ неназначенных пенальти в игре Спартак - Рейнджерс.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 ноября 2018, 20:17

      Кому этот дым нравится, кроме самих поджигателей?

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 9 ноября 2018, 19:52

      Да задымление имело место быть и за такое поведение стыдно за наших болельщиков. На стадион приходит масса адекватных людей, а из за небольшого количества дебилков, желающих только побуянить страдает потом и клуб и нормальные болелы.

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