УЕФА открыл дело после игры «Спартак» – «Рейнджерс». Россияне могут провести матч с «Рапидом» без зрителей

Как же задолбали эти псевдоболельщики, которые не могут просто прийти и просто от души поболеть за команду. Если хотели какой-то протест показать, то показали только свою недалёкость и навредили команде. Стыдоба за таких "болельщиков".
Ранее «Бомбардир» писал, что «Спартак» из-за поведения болельщиков на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (4:3) может сыграть следующий домашний поединок соревнования без зрителей. Ситуация получила официальное продолжение.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых. Фанаты россиян использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на поле.
По ходу встречи судье приходилось останавливать игру из-за задымления чаши стадиона.
«Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются