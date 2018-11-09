«Спартак» может сыграть с «Рапидом» без зрителей из-за поведения болельщиков на игре с «Рейнджерс»

УЕФА может наказать «Спартак» проведением домашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре против «Рейнджерс» (4:3).

В июне комитет УЕФА по этике и дисциплине запретил фанатам московского клуба посещать гостевые встречи еврокубков. На третью игру наказание распространялось условно с испытательным сроком в два года. Вчера в матче с «Рейнджерс» на своем поле поклонники красно-белых использовали запрещенную пиротехнику. УЕФА рассмотрит этот инцидент.

Предполагается, что «Спартак» может получить наказание в виде отсутствия болельщиков как на гостевой игре с «Вильярреалом» (13 декабря), так и на домашнем матче с «Рапидом» (29 ноября).

Решение будет принимать Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА.