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    «Спартак» может сыграть с «Рапидом» без зрителей из-за поведения болельщиков на игре с «Рейнджерс»

    УЕФА может наказать «Спартак» проведением домашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре против «Рейнджерс» (4:3).

    В июне комитет УЕФА по этике и дисциплине запретил фанатам московского клуба посещать гостевые встречи еврокубков. На третью игру наказание распространялось условно с испытательным сроком в два года. Вчера в матче с «Рейнджерс» на своем поле поклонники красно-белых использовали запрещенную пиротехнику. УЕФА рассмотрит этот инцидент.

    Предполагается, что «Спартак» может получить наказание в виде отсутствия болельщиков как на гостевой игре с «Вильярреалом» (13 декабря), так и на домашнем матче с «Рапидом» (29 ноября).

    Решение будет принимать Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА.

    Источник: Sport24

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    09.11.2018 14:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 9 ноября 2018, 19:37

      птушники могут собой гордиться - о них говорят,из-за них накладывают санкции...наср.али клубу и нормальным болельщикам...черти...

      5
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 9 ноября 2018, 19:02

      Посмотришь, как ведут себя сопливые "фанаты" на матчах, в т. ч. и Спартака, то вижу и позитив от того, что матч с Рапидом пройдёт без зрителей
      Да, неприятно, конечно, что НОРМАЛЬНЫЕ любители футбола не смогут поболеть на стадионе за Спартак, но хорошо, что молокососов-фантиков на матче не будет.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:47

      Нашим клубам не привыкать к крупным штрафам и играм без зрителей. Все тупо платят их и заигрывают с фанатами. Один только Галицкий свою политику строит на семейном посещении футбола, без всех этих фанатских трибун с их атрибутикой, скандированием, петардами, файерами и кричалками.

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 21:12

      Полностью с Вами согласен,уважаемый!Часто посещаю матчи Краснодара на "Колизее" Галицкого.Атмосфера семейная,располагающая к получению удовольствия и от игры и от боления.Подобная обстановка у нас есть разве что на Ростов-Арене(и то она немного проигрывает своим южным соседям).Из столичных был на Открытии и на старичке Петровском в Питере.Там из-за дыма и петард смотреть футбол довольно таки неприятно...Столичным,на мой взгляд нужно поучиться у южан , перестать заигрывать с фанами и жёстко взять под контроль обстановку на своих стадионах...Иначе наши клубы так и будут платить штрафы и играть при пустых трибунах...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Krossmen73 9 ноября 2018, 21:20

      Я там ни разу не был, как и в Питере. Был всего два раза, раз на Кирове в 1992г по работе пришлось и в 1996г на Петровиче на чемпионате России по легкой атлетике. А сужу по тому конфликту и позиции Галицкого, которое он высказал фанам, сказав, что такого на стадионе в Краснодаре не будет как на других аренах. Ему и клубу такие "болельщики" не нужны, что я и вижу по трансляции на ТВ.

      2
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 9 ноября 2018, 17:41

      Предлагаю фаеры разрешить.
      В задницу засунуть и воспламенить.
      Санкции отменить...

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 ноября 2018, 17:34

      Это последствия неудовлетворительной работы клуба со своими болельщиками.
      Хорошо с ними общался только бывший главный тренер народной команды.

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Харченко 9 ноября 2018, 19:05

      "Это последствия неудовлетворительной работы клуба со своими болельщиками."

      А зачем с БОЛЕЛЬЩИКАМИ работать кому-то?
      Болельщик, он и есть - болельщик: с ним никакой работы проводить не нужно и "лидеров" ему тоже не нужно.
      БОЛЕЛЬЩИК приходит на футбольный матч из-за собственно ФУТБОЛА, а не для желания "самоутверждения".
      Это не "фанаты"-молокососы, чьи лидеры возомнили себя пупами земли.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 9 ноября 2018, 17:25

      Блин!Вот почему из-за кучки придурков должны страдать остальные?!?!Им не хватает ШОУ???Пусть дома в сортире палят свои файеры и взрывают хлопушки!Может хоть одна в тупую их башку да отлетит!Вот это будет для них ШОУ!!!Уже сколько раз наступали на эти грабли.Давно пора вводить драконовские персональные штрафы с пожизненным отстранением от посещения матчей!Сейчас есть множество средств для отслеживания таких уродов.Нужны две вещи: законодательство и воля наших футбольных властей!Жаль если на самые важные матчи для Спартака в Лиге не будет поддержки трибун...Обидно...

      6
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 9 ноября 2018, 17:25

      Может оно и к лучшему? Хоть "га*донами" не будут футболистов называть.

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 ноября 2018, 16:39

      Вот интересно, только русских наказывают?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 16:20

      Давно уже об этом говорят.Ответственность должна быть личной.Пока будут штрафовать клубы, ни чего не изменится.

      5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 16:13

      Не понимают что наказывают саму команду и вредят ей.

      8
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