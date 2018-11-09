Газизов: «Уверен, «Уфа» сможет победить «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность в победе над «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

Встреча состоится в воскресенье, 11 ноября, на стадионе башкирской команды и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Мы не должны смотреть на то, с каким соперником играем, поэтому рассчитываем дать бой «Спартаку». Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после игры Лиги Европы против «Рейнджерс».

Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона. У нас была серия из пяти матчей без поражений, пусть в четырех из них и были ничьи. Да и домашний проигрыш «Крыльям Советов» (1:2) в предыдущем туре случился при достаточно качественной игре «Уфы». И отставка главного тренера была не связана с тем результатом – Сергей Томаров ушел по собственному желанию.

Мы решили не отговаривать его, поскольку видели, что он морально выжат был после тяжелого старта. Но команда им оставлена организованная, поэтому проблем в предстоящем матче быть не должно», – сказал Газизов.

В последних восьми матчах РПЛ «Спартак» победил лишь однажды – «Енисей» на его поле со счетом 3:2. «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, красно-белые располагаются на шестой строчке.