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    Газизов: «Уверен, «Уфа» сможет победить «Спартак»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность в победе над «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

    Встреча состоится в воскресенье, 11 ноября, на стадионе башкирской команды и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Мы не должны смотреть на то, с каким соперником играем, поэтому рассчитываем дать бой «Спартаку». Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после игры Лиги Европы против «Рейнджерс».

    Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона. У нас была серия из пяти матчей без поражений, пусть в четырех из них и были ничьи. Да и домашний проигрыш «Крыльям Советов» (1:2) в предыдущем туре случился при достаточно качественной игре «Уфы». И отставка главного тренера была не связана с тем результатом – Сергей Томаров ушел по собственному желанию.

    Мы решили не отговаривать его, поскольку видели, что он морально выжат был после тяжелого старта. Но команда им оставлена организованная, поэтому проблем в предстоящем матче быть не должно», – сказал Газизов.

    В последних восьми матчах РПЛ «Спартак» победил лишь однажды – «Енисей» на его поле со счетом 3:2. «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, красно-белые располагаются на шестой строчке.

    Источник: «Известия»

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    09.11.2018 13:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 17:29

      рианчо напоследок тебе газизов газу добавит т. е. испортит

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:10

      Скоро увидим кто в чём уверен, а кому сомневаться приходится...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 ноября 2018, 16:04

      тяжеловато спаму будет восстановиться после рейнджеров

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 9 ноября 2018, 15:52

      Говорунов то развелось,то уральский распетушился,в кои веки победили никакой Спартак,и эти бахвалятся с почти последнего места

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:52

      Больше будет зависеть не от Уфы а в какой футбол будет играть Спартак.

      6
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 9 ноября 2018, 15:26

      Ну Спартак плохо играет с командами у которых на кануне менялся тренер Ахмат например

      1
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      Рейтинг: +67857

      portero 9 ноября 2018, 15:03

      в мыслях вы наверное на втором месте сверху идете, а так ничейка будет за счастье.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 ноября 2018, 14:55

      Как бы не пришлось говорить, что мы могли победить Спартак, но допущенные ошибки нашими игроками привели к такому результату. Газизову надо знать, что уверенность и самоуверенность - совершенно разные понятия. А одна очень всем известная пословица гласит: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!"

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 9 ноября 2018, 14:40

      Игра у Уфы организована ничуть не лучше,чем у Спартака,пожалуй,даже хуже.Поэтому весьма самоуверенное заявление.Однако,буду рад,если слова не разойдутся с делом.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 ноября 2018, 14:32

      ой, да все вы уверены. по вашим словам, нам в фнл за выживание только и бороться

      2
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