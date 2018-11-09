Тимофеев: «Надеюсь, победа над «Рейнджерс» станет переломным моментом для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал, что его команда одержала победу над «Рейнджерс» в Лиге Европы за счет желания.

«Переломили игру в первую очередь за счет желания. Давно не выигрывали, все игроки были голодны до побед. Надеюсь, сегодняшний матч станет переломным моментом для нашей команды.

Установка была прессинговать и не давать им спокойно распоряжаться мячом. Была очень эмоциональная игра на самом деле, были как положительные, так и негативные моменты. Выходил на поле злой, со страстью, с желанием как минимум сохранить счет 4:3 и удержать победу», – сказал Тимофеев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

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