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    Энрике: «Рамос – уникальный профессионал, пример для других»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал характеристику защитнику команды Серхио Рамосу. Специалист считает футболиста уникальным.

    «Рамос обладает авторитетом и характером. Это особенный игрок. Серхио – уникальный профессионал, является примером для коллег. Он выиграл все как на клубном уровне, так и со сборной», – сказал Энрике Football Espana.

    Рамос – чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов.

    Источник: Football Espana

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    08.11.2018 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 ноября 2018, 20:51

      В Лиге чемпионов Рамос побеждал 4 раза, если мне не изменяет память.

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