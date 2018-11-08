Энрике: «Рамос – уникальный профессионал, пример для других»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал характеристику защитнику команды Серхио Рамосу. Специалист считает футболиста уникальным.

«Рамос обладает авторитетом и характером. Это особенный игрок. Серхио – уникальный профессионал, является примером для коллег. Он выиграл все как на клубном уровне, так и со сборной», – сказал Энрике Football Espana.

Рамос – чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов.