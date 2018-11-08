Еременко, Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Рейнджерс»; МакГрегор, Фланаган, Эджария сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рейнджерс».

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов, Р. Ерeменко, Адриано.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Флэнаган, Катич, Годсон, Эрфилд, Эжариа, Л. Кулибали, Миддлтон, Морелос, Кандеяш.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

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