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    Еременко, Попов, Ханни – в составе «Спартака» на матч с «Рейнджерс»; МакГрегор, Фланаган, Эджария сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рейнджерс».

    «Спартак»: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов, Р. Ерeменко, Адриано.

    «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Флэнаган, Катич, Годсон, Эрфилд, Эжариа, Л. Кулибали, Миддлтон, Морелос, Кандеяш.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    08.11.2018 19:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 ноября 2018, 21:18

      макгрегор ушел в ренжерс с юфс?

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:14

      удачи Спартаку

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 ноября 2018, 20:57

      Опять Кутепов-привоз в составе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 8 ноября 2018, 20:56

      Быстрее бы уже другой тренер. Эта странная любовь Рианчо к абсолютно бесполезному Попову и слабейшему из защитников на данный момент Кутепову очень напрягает и дико раздражает.

      2
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      Рейтинг: +5686

      afw13 8 ноября 2018, 20:47

      ну если у Глазго в составе Макгрегор, нашим надо было Хабиба заявить на матч)

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 8 ноября 2018, 20:29

      Ну почти нормальный состав..только где Джикия???

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > slavutiq70 8 ноября 2018, 20:33

      В запасе. И правильно. По последним играм слабейший защ на данный момент

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 20:27

      Отсутствие Джикии никто не прояснит?

      4
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 8 ноября 2018, 20:23

      Ну, мясные, если не сегодня, то когда ещё? Очень прошу, выиграйте!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 8 ноября 2018, 20:22

      лучше бы вместо Кутепова и Попова - любых других допустим Игнатова и Мамина, . они бы хоть за счет самоотдачи нормально играли бы

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 8 ноября 2018, 20:19

      Попова и Кутепов это вообще люди ниже среднего уровня

      3
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > ДяДь ПашА 8 ноября 2018, 20:25

      ЛЮДИ они, может быть, и хорошие, а, вот, как ИГРОКИ - ерунда полная.

      3
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