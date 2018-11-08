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    Смолов: «Чувствую себя еще не на 100 процентов, но уже готов играть весь матч»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что уже готов провести полный матч.

    Футболист повредил связки плеча 27 сентября в игре 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». Во вторник, 6 октября, форвард впервые после травмы появился на поле, выйдя на замену во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Порту» (1:4).

    «Чувствую себя еще не на все сто процентов, но уже готов играть 90 минут. С учетом того, что я пропустил долгий период времени, еще тяжело чувствовать себя на 100 процентов. Тренируюсь с командой и рад, что смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать, решать тренеру», – сказал Смолов.

    Следующий матч «Локомотив» проведет 11 ноября против «Рубина» в рамках 14-го тура РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    08.11.2018 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 ноября 2018, 20:26

      Федя -балласт в платежной ведомости!

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 8 ноября 2018, 19:46

      После понтов на ЧМ-2018 - вообще не интересен. Кампания Мамаева и Кокорина.

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