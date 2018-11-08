Смолов: «Чувствую себя еще не на 100 процентов, но уже готов играть весь матч»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что уже готов провести полный матч.

Футболист повредил связки плеча 27 сентября в игре 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». Во вторник, 6 октября, форвард впервые после травмы появился на поле, выйдя на замену во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Порту» (1:4).

«Чувствую себя еще не на все сто процентов, но уже готов играть 90 минут. С учетом того, что я пропустил долгий период времени, еще тяжело чувствовать себя на 100 процентов. Тренируюсь с командой и рад, что смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать, решать тренеру», – сказал Смолов.

Следующий матч «Локомотив» проведет 11 ноября против «Рубина» в рамках 14-го тура РПЛ.