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    «Фулхэм» хочет в январе арендовать у «Челси» Бакайоко

    «Фулхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Тьему Бакайоко. Клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Лондонцы уже обратился к синим с соответствующим запросом.

    В настоящее время француз выступает на правах годичной аренды в «Милане», куда он перешел этим летом. Ранее сообщалось, что итальянцы могут досрочно вернуть его «Челси» в январе.

    В этом сезоне Бакайоко провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, не совершив результативных действий. Хавбек перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    08.11.2018 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:00

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