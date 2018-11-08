«Фулхэм» хочет в январе арендовать у «Челси» Бакайоко

«Фулхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Тьему Бакайоко. Клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Лондонцы уже обратился к синим с соответствующим запросом.

В настоящее время француз выступает на правах годичной аренды в «Милане», куда он перешел этим летом. Ранее сообщалось, что итальянцы могут досрочно вернуть его «Челси» в январе.

В этом сезоне Бакайоко провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, не совершив результативных действий. Хавбек перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро.