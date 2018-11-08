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    Экс-арбитр Варюшин: «Второй гол «Ромы» засчитан правильно. А Фернандесу нужно было давать карточку в моменте с его травмой»

    Бывший российский арбитр Вячеслав Варюшин высказал точку зрения по поводу судейства во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА«Рома» (1:2).

    На 56-й минуте матча главный арбитр Чунейт Чакир удалил за вторую желтую карточку защитника москвичей Хердура Магнуссона, а спустя три минуты засчитал гол римлян в ситуации, похожей на офсайд.

    «Второй гол «Ромы» засчитан правильно. Во время передачи офсайда не было. Потому что игрок, который принимал мяч, в нeм не находился. Я бы принял такое же решение. Тут уже ошибка наших защитников, а не судей.

    Если говорить про удаление Магнуссона, то стопроцентно обе карточки были даны по делу. Арбитр судил чeтко и по правилам. Англичанин бы не дал жeлтой карточки, а дал возможность играть дальше. Вот кому надо было дать жeлтую карточку, так это Набабкину. Он грубо играл, но судья пожалел его. К арбитрам претензий нет, нужно к себе претензии иметь.

    В моменте с падением Облякова нарушения также не было. Но нужно было дать жeлтую карточку за симуляцию. Ивана не касались, он просто пошeл по инерции и сам упал. Действия Чакира не были предвзятыми. Он даже немножко нам помогал, когда, повторюсь, тому же Набабкину мог дать жeлтую карточку. Чакир – формалист и судит академично.

    Фернандесу по-хорошему нужно было показать жeлтую карточку. Он сбил нападающего, а тот в воздухе задел Фернандеса, который в результате неудачно упал. По правилам Фернандес нарушал, грубо играл. Жалко, конечно, он парень-работяга. Если у него серьeзные осложнения, его будет очень сильно не хватать ЦСКА», – сказал Варюшин.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2018 16:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1970

      Niko 9 ноября 2018, 08:01

      И в эпизоде с ударом локтем в лицо бийола желтой не было? Что за экс? Нарезку его решений в студию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 9 ноября 2018, 02:30

      экс - и этим всё сказано...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 8 ноября 2018, 23:55

      Урод, за кого ты принимаешь народ, думаешь наврал в СМИ от лица судейского корпуса и мы все дружно ослепнем и будем за тобой повторять твою лажу?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 8 ноября 2018, 23:01

      Да кто такой то,этот Варюшин??? Экс,вот этот экс еще что то вякает!! То что был офсайд 100 процентов со вторым голом!! Вот по этому и экс,так как какашка!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 8 ноября 2018, 20:59

      Тебе бы тварь так долбануть!!! Желательно битой!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Ирек-17 8 ноября 2018, 20:58

      Варюшин*

      0
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      Рейтинг: +18

      Ирек-17 8 ноября 2018, 20:57

      Ванюшин походу ненавидит ЦСКА, раз такое пишет, это очевидно по его интервью!!!

      4
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 8 ноября 2018, 20:46

      Он наверное смотрел обзор матча по этому выводы поверхностные. Гол забит 100% из офсайда, Фернандес первый был на мяче. Но в динамике игры казалось что шёл 2-мя ногами вперёд, жёлтая 100%. Но на повторе видно что он играл в мяч.

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 ноября 2018, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА в премьер-лиге всегда тянут за уши, так что правду может высказать только экс-арбитр

      -7
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      Рейтинг: +162

      daunis 8 ноября 2018, 19:13

      Да пожалейте старика, хорош говно метать.

      -1
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