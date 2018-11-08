Экс-арбитр Варюшин: «Второй гол «Ромы» засчитан правильно. А Фернандесу нужно было давать карточку в моменте с его травмой»

Бывший российский арбитр Вячеслав Варюшин высказал точку зрения по поводу судейства во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» (1:2).

На 56-й минуте матча главный арбитр Чунейт Чакир удалил за вторую желтую карточку защитника москвичей Хердура Магнуссона, а спустя три минуты засчитал гол римлян в ситуации, похожей на офсайд.

«Второй гол «Ромы» засчитан правильно. Во время передачи офсайда не было. Потому что игрок, который принимал мяч, в нeм не находился. Я бы принял такое же решение. Тут уже ошибка наших защитников, а не судей.

Если говорить про удаление Магнуссона, то стопроцентно обе карточки были даны по делу. Арбитр судил чeтко и по правилам. Англичанин бы не дал жeлтой карточки, а дал возможность играть дальше. Вот кому надо было дать жeлтую карточку, так это Набабкину. Он грубо играл, но судья пожалел его. К арбитрам претензий нет, нужно к себе претензии иметь.

В моменте с падением Облякова нарушения также не было. Но нужно было дать жeлтую карточку за симуляцию. Ивана не касались, он просто пошeл по инерции и сам упал. Действия Чакира не были предвзятыми. Он даже немножко нам помогал, когда, повторюсь, тому же Набабкину мог дать жeлтую карточку. Чакир – формалист и судит академично.

Фернандесу по-хорошему нужно было показать жeлтую карточку. Он сбил нападающего, а тот в воздухе задел Фернандеса, который в результате неудачно упал. По правилам Фернандес нарушал, грубо играл. Жалко, конечно, он парень-работяга. Если у него серьeзные осложнения, его будет очень сильно не хватать ЦСКА», – сказал Варюшин.