Фонсека: «Пенальти с падением Стерлинга? Это смешно, но не оправдание результата»

вот Гондурас этот Судья
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал смешным пенальти, который назначил арбитр Виктор Кашшаи после падения полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:6).
– Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?
– Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.
– Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?
– То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти.
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— Optus Sport (@OptusSport) 7 ноября 2018 г.
Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ