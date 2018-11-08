Фонсека: «Пенальти с падением Стерлинга? Это смешно, но не оправдание результата»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал смешным пенальти, который назначил арбитр Виктор Кашшаи после падения полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:6).

– Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?

– Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.

– Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?

– То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти.

twit text — Optus Sport (@OptusSport) 7 ноября 2018 г.

Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ