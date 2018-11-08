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    Фонсека: «Пенальти с падением Стерлинга? Это смешно, но не оправдание результата»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал смешным пенальти, который назначил арбитр Виктор Кашшаи после падения полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:6).

    – Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?

    – Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.

    – Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?

    – То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти.

    Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

    Источник: ФК «Шахтер»

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    08.11.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 8 ноября 2018, 12:29

      вот Гондурас этот Судья

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