Гончаренко: «В матче с «Ромой» никто не выпадал из игры»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко разобрал игру своих футболистов в матче с «Ромой». Он отметил, что никто из них не выпадал на общем фоне.

«Что касается Ивана Облякова, то все игроки группы атаки где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но они стараются, многие вещи схватывают на лету. Сегодня, может быть, не на своем уровне сыграл Никола Влашич, но хорошо сыграл Родриго Бекао и Обляков. В целом, никто не выпадал из игры, если что-то не получалось в техническом плане, то компенсировалось самоотдачей.

Арнор Сигурдссон играл очень остро. Надо понять, что мы убрали одного нападающего, острота у ворот «Ромы» снизилась, в то же время, у наших ворот было достаточно жарко, и с выходом Никиты Чернова это пламя мы сбили.

Находясь в меньшинстве, ты должен что-то выбирать: или в сторону атаки, или в сторону обороны. Надо еще понимать, какая группа атаки была у «Ромы», надо было подумать о том, как обезопасить оборону.

Когда обыгрываешь такую команду, как «Реал», то эмоционально сильно взлетаешь и после этого можешь сильно упасть. Нельзя сбрасывать со счета. Эмоциональная усталость идет на первом месте, физическая уже после.

Кроме того, что играем эмоционально, мы еще действуем и энергозатратно. Такой молодой команде только и надо так действовать. Мы приобретаем нужный для нас опыт. «Зениту» играть еще в четверг, нам надо восстановить команду и хорошо провести этот матч», – сказал Гончаренко.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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