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    Гончаренко: «В матче с «Ромой» никто не выпадал из игры»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко разобрал игру своих футболистов в матче с «Ромой». Он отметил, что никто из них не выпадал на общем фоне.

    «Что касается Ивана Облякова, то все игроки группы атаки где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но они стараются, многие вещи схватывают на лету. Сегодня, может быть, не на своем уровне сыграл Никола Влашич, но хорошо сыграл Родриго Бекао и Обляков. В целом, никто не выпадал из игры, если что-то не получалось в техническом плане, то компенсировалось самоотдачей.

    Арнор Сигурдссон играл очень остро. Надо понять, что мы убрали одного нападающего, острота у ворот «Ромы» снизилась, в то же время, у наших ворот было достаточно жарко, и с выходом Никиты Чернова это пламя мы сбили.

    Находясь в меньшинстве, ты должен что-то выбирать: или в сторону атаки, или в сторону обороны. Надо еще понимать, какая группа атаки была у «Ромы», надо было подумать о том, как обезопасить оборону.

    Когда обыгрываешь такую команду, как «Реал», то эмоционально сильно взлетаешь и после этого можешь сильно упасть. Нельзя сбрасывать со счета. Эмоциональная усталость идет на первом месте, физическая уже после.

    Кроме того, что играем эмоционально, мы еще действуем и энергозатратно. Такой молодой команде только и надо так действовать. Мы приобретаем нужный для нас опыт. «Зениту» играть еще в четверг, нам надо восстановить команду и хорошо провести этот матч», – сказал Гончаренко.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2018 10:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 ноября 2018, 13:11

      Да

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 ноября 2018, 12:36

      Иван О-б-л-я-к-о-в (так автогестапо его фамилию пропускает) провёл вчера пока свой лучший матч за ЦСКА. В общем же и целом поражение - результат огромного количества технического брака футболистов и совершенно неоправданных потерь мяча. Во внутренних матчах РПЛ такое иногда "прокатывает", в Лиге Чемпионов - нет. К матчу с "Викторией" нужно серьёзно готовиться. Она не на экскурсию в Москву приедет.

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 8 ноября 2018, 11:57

      Вчера смотрел игру, переживал за ЦСКА . а посмотрел на их "болельщиков" и понял что команде не место в еврокубках- нехер страну позорить!

      -1
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      Рейтинг: +12

      malex1951 8 ноября 2018, 11:46

      Никак не хочет написать *******

      0
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      Рейтинг: +12

      malex1951 8 ноября 2018, 11:45

      Какой умный компьютер! Вместо фамилии Ивана ******** он звездочек наставил!

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      Рейтинг: +12

      malex1951 8 ноября 2018, 11:42

      Никто не выпадал из игры, утверждает Гончаренко? А Чалов? Он даже не вспотел, в отличие от Ахметова и ********, которые играли с полной выкладкой. А эти постоянные откидки назад вратарю, хотя Акинфеев ни разу не отдал нормального паса, а игроки боялись взять инициативу на себя, откидывая мяч назад. Эта цеэсковская игра назад-поперек порядком надоела уже, никакого креатива в атаке не просматривается

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > malex1951 8 ноября 2018, 11:59

      Ты не смотрел игру. Не фанат Акинфеева, но ерунду нести не надо!

      1
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 ноября 2018, 11:12

      Трепло.

      0
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