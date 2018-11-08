Дмитрий Аленичев продолжит работу с «Енисеем». В начале месяца появилась информация, что он покидает команду, его место займет главный тренер молодежного состава красноярского клуба Александр Алексеев.

«Решением руководства края Дмитрий Аленичев продолжит работать с «Енисеем». Все недовольны результатами, но не это главное», – написал журналист Максим Алланазаров в телеграме.

Ранее сообщалось, что Аленичев не собирается покидать «Енисей» без компенсации. Клуб не хочет платить тренеру