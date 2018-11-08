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    Аленичев продолжит работу с «Енисеем»

    Дмитрий Аленичев продолжит работу с «Енисеем». В начале месяца появилась информация, что он покидает команду, его место займет главный тренер молодежного состава красноярского клуба Александр Алексеев.

    «Решением руководства края Дмитрий Аленичев продолжит работать с «Енисеем». Все недовольны результатами, но не это главное», – написал журналист Максим Алланазаров в телеграме.

    Ранее сообщалось, что Аленичев не собирается покидать «Енисей» без компенсации. Клуб не хочет платить тренеру

    Источник: Телеграм Максима Алланазарова
    Максим Алланазаров - журналист Sport24

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    08.11.2018 10:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2018, 19:17

      Избавьтесь от игроков Амкара, верните прежний состав и игра будет лучше и результат придет! Не нужно смотреть на имена!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 ноября 2018, 14:22

      Команда играет хорошо,но почти все игры на выезде получились.Какие то дилетанты клубом руководят, выгоняют тренера а про неустойку забыли.Нового тренера наверняка на примете нет.Лучше бы подумали кем укрепить состав.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 13:57

      Подумали ,прикинули ,взвесили...

      4
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 13:40

      Кстати было бы неплохо если бы и Федун в Спартаке дождался окончания первого круга, хоть я и не сторонник Карреры.

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 13:39

      Слишком большой багаж, не хватило денег у клуба, что бы с ним расстаться.

      3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 13:37

      И это абсолютно (на мой взгляд) правильное решения. Надо дать доиграть первый круг, а дальше, как писал поэт: "Потом считать мы стали раны, товарищей считать"...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 12:49

      В Дагестане на полу у Енисея бегала какая-то неструктуризованная банда.

      0
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      Рейтинг: +418

      Ollegator 8 ноября 2018, 12:10

      Все недовольны результатами, но не это главное!
      Главное, что нет денег на расторжение!)))
      Подглядел у Валеры, как надо контракты заключать..

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 ноября 2018, 11:22

      вопрос не разрешен, а на время заглушен...

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 8 ноября 2018, 11:02

      Просто будет держаться на балансе, а командой будет руководить тренер молодежки, а этот будет показывать свое личико, как рекламный билборд и там и компенсацию платить не надо

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