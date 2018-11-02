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    «Енисей»: «Готовить команду к матчу с «Анжи» будет тренерский штаб молодежки во главе с Алексеевым»

    Пресс-служба «Енисея» сообщила, что главный тренер Дмитрий Аленичев не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ с «Анжи».

    «Готовить основную команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-лиги против «Анжи» будет тренерский штаб молодежки во главе с Александром Алексеевым.

    До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», – говорится в сообщении красноярцев.

    Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году, выведя команду в РПЛ впервые в ее истории.

    В текущем сезоне красноярский клуб набрал шесть очков в 12-ти матчах и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Енисей»

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    02.11.2018 16:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:21

      Совсем не понятно. Уж если снимаете тренера ,так скажите прямо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      werty 2 ноября 2018, 21:17

      Ооо, для Карреры место освободилось))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 2 ноября 2018, 20:32

      не думаю что хорошая идея. такие эксперименты перед ответственной игрой, когда борьба идет за 6 очков, не нужны были команде

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 18:50

      Все, багаж Тихонова закончился.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 2 ноября 2018, 18:45

      Вопрос вот в чем. Алейничев не справился с профессионалами, или в команде футболисты не того уровня, а у владельцев нет денег на покупку или воспитание своих адекватных. А уволили только потому, что так делают другие?
      Не лига, а какое то шоу. У них есть более профессиональный тренер???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 2 ноября 2018, 18:33

      Упс.... Со Спартаком похоже работать некому.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 ноября 2018, 18:26

      Как в той картине:опять двойка...

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 ноября 2018, 18:21

      Спартак?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 18:14

      Если позавчера руководство клубом опровергает слухи,то ясно,что через пару дней они станут правдой.Таков закон РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 ноября 2018, 17:42

      А вот теперь очень интересно становится. Вот если Аленичев окажется в Спартаке...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67857

      portero > Manilov 2 ноября 2018, 17:51

      Будем смотреть...

      3
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