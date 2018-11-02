«Енисей»: «Готовить команду к матчу с «Анжи» будет тренерский штаб молодежки во главе с Алексеевым»

Пресс-служба «Енисея» сообщила, что главный тренер Дмитрий Аленичев не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ с «Анжи».

«Готовить основную команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-лиги против «Анжи» будет тренерский штаб молодежки во главе с Александром Алексеевым.

До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», – говорится в сообщении красноярцев.

Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году, выведя команду в РПЛ впервые в ее истории.

В текущем сезоне красноярский клуб набрал шесть очков в 12-ти матчах и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.