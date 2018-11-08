Сигурдссон: «ЦСКА сыграл лучше, чем в Риме. Мы были ближе к победе, чем «Рома»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, ставший автором единственного гола своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота «Ромы», отметил, что разочарован результатом игры.

«Мы потерпели поражение, я разочарован, но стоит отметить, что мы сыграли неплохо и даже лучше, чем в Риме (0:3). ЦСКА имел больше шансов, больше владел мячом и был ближе к победе. Я рад голу, но разочарован, что мы сегодня не заработали очки. Если говорить по матчу, то думаю, что мы потеряли концентрацию после удаления.

Я не согласен со второй желтой карточкой Хердура, думаю, что он был первым на мяче. Что с Марио Фернандесом не знаю, но не думаю, что что-то серьезное, иначе нам бы сказали», – отметил Сигурдссон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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