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    Сигурдссон: «ЦСКА сыграл лучше, чем в Риме. Мы были ближе к победе, чем «Рома»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, ставший автором единственного гола своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота «Ромы», отметил, что разочарован результатом игры.

    «Мы потерпели поражение, я разочарован, но стоит отметить, что мы сыграли неплохо и даже лучше, чем в Риме (0:3). ЦСКА имел больше шансов, больше владел мячом и был ближе к победе. Я рад голу, но разочарован, что мы сегодня не заработали очки. Если говорить по матчу, то думаю, что мы потеряли концентрацию после удаления.

    Я не согласен со второй желтой карточкой Хердура, думаю, что он был первым на мяче. Что с Марио Фернандесом не знаю, но не думаю, что что-то серьезное, иначе нам бы сказали», – отметил Сигурдссон.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: ТАСС

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    08.11.2018 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 8 ноября 2018, 12:14

      Это вам так показалось.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 ноября 2018, 11:29

      Сыграли лучше чем в Риме! Но не настолько чтобы Рому победить, игра по всем параметрам равная. Стоило только Роме прибавить, как сразу виден класс команды.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 ноября 2018, 11:12

      "Мы почти победили, но соперник оказался сильнее!" - одна из отмазок, которую применяли после очередного проигрыша наших олимпийцев.

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 8 ноября 2018, 10:30

      по игре наоборот сложилось впечатление, что Рома приложило ровно столько усилий, что бы с минимальными затратами обыграть ЦСКА. Особенно это было заметно после 1-1, когда Рома включилась и быстро решила свою задачу.
      Ну и судья педагог, мог бы гол с офсайда и не засчитать

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 ноября 2018, 09:43

      С таким вратарём в ЛЧ вам делать нечего.А так молодцы прибавляете на глазах.

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      Рейтинг: +1292

      каа 8 ноября 2018, 09:37

      Сигурдссон: «ЦСКА сыграл лучше, чем в Риме. Мы были ближе к победе, чем «Рома»....
      - к сожалению, "дифференцированных зачетов" в футболе нет

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