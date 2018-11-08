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    Врач ЦСКА: «Перелом скулы у Фернандеса не подтвердился»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитнику Марио Фернандесу удалось избежать серьезной травмы в матче с «Ромой» в Лиге чемпионов.

    «Перелом скулы не подтвердился», – сказал Керимов.

    Фернандес на восьмой минуте игры получил травму, из-за которой покинул поле на носилках.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2018 09:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 8 ноября 2018, 11:22

      Здоровья, не болей Марио!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 ноября 2018, 10:42

      он сборной очень нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 ноября 2018, 10:31

      Здоровья, Марио! Надеюсь, к матчам сборной вернется в строй.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 09:48

      Ну и слава богу.
      Пусть выздоравливает и снова в бой.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 ноября 2018, 09:31

      Здоровья, Марио!!!

      1
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