Врач ЦСКА: «Перелом скулы у Фернандеса не подтвердился»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитнику Марио Фернандесу удалось избежать серьезной травмы в матче с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«Перелом скулы не подтвердился», – сказал Керимов.

Фернандес на восьмой минуте игры получил травму, из-за которой покинул поле на носилках.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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