Бубнов: «Второй гол «Рома» забила из «вне игры»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Ромы».

«Армейцев, безусловно, подкосило неудачное начало встречи – быстрый пропущенный гол плюс травма Марио Фернандеса. Если бы не эти два события, игра москвичей в первом тайме была бы куда более стройной. «Рома» ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме. ЦСКА явно мог противопоставить «Роме» больше, не случись этих потрясений в дебюте. Пожалуй, большее значение имела замена Фернандеса, через которого обычно идет вся атакующая игра команды на правом фланге.

Несколько удивило, что «Рома» оказалась не столь грозной, как представлялось. Гости не взвинчивали темп, но не только по собственной инициативе – ЦСКА не дал им особо развернуться. Несмотря на все перипетии, армейцы показали достойную игру и могли рассчитывать на положительный результат. Кроме того, забили очень хороший гол, за который стоит благодарить Ахметова и Сигурдссона.

Конечно, ключевым эпизодом стало удаление Магнуссона, по которому к арбитру нет вопросов. Мог ли исландец избежать нарушения? Если бы не выскочил, был бы выход один на один с Акинфеевым, так что выбора не было. «Рома» же осталась в большинстве, и ей еще легче стало контролировать ход встречи.

В то же время второй гол итальянцев арбитр не должен был засчитывать – там все же было положение «вне игры». Тяжело сказать, додавила бы «Рома», если бы забитый мяч отменили. Возможно, гости стали бы играть по-другому с учетом численного большинства, но ЦСКА в любом случае смотрелся очень неплохо.

Из состава армейцев отметил бы Ивана Облякова, который провел хороший матч и даже мог отличиться. У римлян понравился Джастин Клюйверт – быстрый и техничный парень, плюс заработал удаление для Магнуссона.

Безусловно, занять второе место ЦСКА будет очень сложно, но и Лига Европы станет достойным результатом. Можно смело утверждать, что на фоне проблем, которые клуб решал в межсезонье, команда даже прыгнула выше головы. Видно, что армейская молодежь постепенно матереет и обрастает мяском, так что через некоторое время превратится в серьезную силу», – считает Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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