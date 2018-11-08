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    Португалия продолжает сокращать отставание от России в рейтинге УЕФА

    По результатам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия набрала 0,600 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. «Порту» обыграл «Локомотив» (4:1), а «Бенфика» сыграла вничью с «Аяксом» (1:1).

    Такие результаты позволили португальцам сократить отставание от России. Оба российских клуба – «Локо» и ЦСКА – на этой неделе проиграли.

    Сейчас на счету Португалии, которая занимает седьмое место, 42,632 балла. У России, идущей шестой, 47,549, у Франции – 52,998.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2018 06:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 8 ноября 2018, 20:41

      Самое худшее выступление по качеству игры наших , наверное лет за 10

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 8 ноября 2018, 12:53

      Спасибо Спортагу и Локо. Москва рулит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 12:14

      Очки сегодня точно будут.

      2
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 10:24

      Надеемся на Спартак, Краснодар и Зенит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 ноября 2018, 08:33

      это истинный уровень российского футбола....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 8 ноября 2018, 07:44

      Краснодар сегодня положит очки в копилку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 8 ноября 2018, 07:29

      Вся надежда на Зенит, Краснодар и Спартак))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +759

      sevsor 8 ноября 2018, 07:20

      Что поделаешь, надо признать, что этот сезон для наших команд будет провальным, ни одна из команд, играющих в еврокубках не показывает сколько-нибудь осмысленной игры...ну, может быть "Краснодар" хоть как-то поборется?...

      0
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      Рейтинг: +653

      somn 8 ноября 2018, 06:53

      Сегодня остальные наши сольют.

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 ноября 2018, 06:26

      Подхват окончен, начинается скольжение. Вниз.

      0
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