Португалия продолжает сокращать отставание от России в рейтинге УЕФА

По результатам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия набрала 0,600 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. «Порту» обыграл «Локомотив» (4:1), а «Бенфика» сыграла вничью с «Аяксом» (1:1).

Такие результаты позволили португальцам сократить отставание от России. Оба российских клуба – «Локо» и ЦСКА – на этой неделе проиграли.

Сейчас на счету Португалии, которая занимает седьмое место, 42,632 балла. У России, идущей шестой, 47,549, у Франции – 52,998.