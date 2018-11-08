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    Гвардиола: «Падение Стерлинга? Мы понимали, что это не пенальти»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (6:0). В первом тайме арбитр назначил пенальти в ворота донецкого клуба после падения форварда Рахима Стерлинга.

    «Мы понимали, что это не пенальти. Мог ли Стерлинг сказать об этом арбитру? Рахим мог. Мы не хотим забивать в такой ситуации.

    Вы знаете, что такое VAR. Судьям нужно помогать, они не хотят совершать ошибок. Сейчас футбол очень быстрый. Чтобы что-то сказать судье, нужно 10 секунд», – сказал Гвардиола.

    Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

    Источник: BBC

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    08.11.2018 01:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 12:08

      Научились падать как настоящие актеры. С такими надо вести непримиримую борьбу.

      2
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ 8 ноября 2018, 09:47

      Нужно быть мужиком, чтобы сказать об этом арбитру, но увы, Стерлинг по всей видимости ниже этих качеств.

      2
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 8 ноября 2018, 07:36

      Все падают от каждого касания пальцем, катаются по всему полю и корчатся от ужасной боли.... Желтые карточки за симуляцию вообще перестали показывать, особенно звездам...! Половину судей зашугали напрочь, другую купили. Не футбол, а цирк...! Давно пора уже ввести систему VAR в Еврокубки, и наказывать не только игроков за симуляции, но и судей, которые даже через лупу не могут определить нарушение! Судя по повтору, Стерлинг сам споткнулся, и возможно судья не разглядел эпизод, но с..ка Стерлинг мог шепнуть судье об этом! Но не шепнул...,еще и пробил! Именно в таких поступках игроки показывают всю свою сущность, как человека!

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 ноября 2018, 06:30

      Позорный поступок, который затмил позорный счет Шахтера...
      Даже если бы этот пеналь решал судьбу матча... Стерлинг - соска!

      2
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      Рейтинг: +24

      - k a r m a f o x x > Superviser77 8 ноября 2018, 10:59

      пробил то Жесус, но дырявость Стерлинга это не отменяет)

      0
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      Рейтинг: +11

      Pauls47 8 ноября 2018, 02:49

      Тот самый Кашшай, который не засчитал мяч залетевший на полметра в ворота Англии в матче Украина-Англия на ЧЕ 2012. Просто дебилизм или позиция такая

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Pauls47 8 ноября 2018, 08:25

      кашшаи - хохлофоб)

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 ноября 2018, 02:48

      Таких, как Нетто, сейчас нет.
      Однажды он сказал судье: "Гола не было..." и его отменили.
      Мяч тогда попал в ворота соперника с внешней стороны через дыру.

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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus > Харченко 8 ноября 2018, 10:25

      И скорей всего и не ьудет уже.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Харченко 8 ноября 2018, 13:25

      а разве это не немецкий игрок был? Кисслинг кажеться

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      Рейтинг: +966

      Харченко > x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 16:01

      Нетто был капитаном сборной СССР.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Харченко 8 ноября 2018, 16:15

      а ну об этом я не знал но вот пару лет назад Кисслинг также поступил

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 ноября 2018, 02:02

      Уже в который раз нищявые арбитры помогают ТОП-клубам в матчах со скромными командами левыми пенками, удалениями, оффсайдами. И тем самым ломая игру в которой изначально интриг не много водилось и по итогу мы получаем полное уничтожение игры, вместо конкурентного матча.

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      Рейтинг: +22

      Igreks > ivanthebest 8 ноября 2018, 11:42

      Такой же непонятный пеналь во вчерашнем матче Бавария - АЕК ( непонятный пенальти )

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 02:00

      это как не хотим забиват в таких ситуациях но забили?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 02:05

      Это называется показаться благородным, когда уже подсобил своим в жульничестве о котором все узнали... Что-то я не видел, что он яро возмущался назначенному пенальти. Хотя судя по словам должен был, но не стал) Это всё объясняет.

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