Гвардиола: «Падение Стерлинга? Мы понимали, что это не пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (6:0). В первом тайме арбитр назначил пенальти в ворота донецкого клуба после падения форварда Рахима Стерлинга.

«Мы понимали, что это не пенальти. Мог ли Стерлинг сказать об этом арбитру? Рахим мог. Мы не хотим забивать в такой ситуации.

Вы знаете, что такое VAR. Судьям нужно помогать, они не хотят совершать ошибок. Сейчас футбол очень быстрый. Чтобы что-то сказать судье, нужно 10 секунд», – сказал Гвардиола.

Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ