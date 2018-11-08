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    Моуринью – о победе над «Ювентусом»: «Очень хорошая игра. Топовая»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против«Ювентуса» (2:1).

    «Очень хорошая игра. Топовая. Мы играли на высоком уровне. У нас было пять минут после гола, чтобы проснуться, и команда была в игре до последнего.

    В этот прекрасный итальянский день я кое-что сделал [Моуринью сделал жест, обращенный к фанатам «Юве» – прим. «Бомбардира»]. Знаю, что миллионы людей рады этой победе. Я уважаю «Ювентус» за те качества, что у них есть. Я горд своими парнями, потому что они сделали все возможное», – сказал Моуринью.

    Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут

    Источник: BBC

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    08.11.2018 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1364

      МВС 8 ноября 2018, 10:32

      Хорошая игра..закончилась так сказочно хорошо,потому и хорошая..пусть порадуется,последний сезон в Клубе,в котором поставил такую хорошую игру,которая не принесёт результата..

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 ноября 2018, 10:08

      Отличная игра , поздравление Мауру !

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 ноября 2018, 07:34

      Отскок засчитан..

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