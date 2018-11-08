Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против«Ювентуса» (2:1).

«Очень хорошая игра. Топовая. Мы играли на высоком уровне. У нас было пять минут после гола, чтобы проснуться, и команда была в игре до последнего.

В этот прекрасный итальянский день я кое-что сделал [Моуринью сделал жест, обращенный к фанатам «Юве» – прим. «Бомбардира»]. Знаю, что миллионы людей рады этой победе. Я уважаю «Ювентус» за те качества, что у них есть. Я горд своими парнями, потому что они сделали все возможное», – сказал Моуринью.

Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут