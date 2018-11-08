Лига чемпионов. «Манчестер Сити» забил шесть голов «Шахтеру», «Лион» упустил победу над «Хоффенхаймом»

«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер» со счетом 6:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Хет-трик на счету форварда Габриэля Жезуса.

В другом матче «Лион» в большинстве упустил победу над «Хоффенхаймом» – 2:2.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 4-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Силва, 13; 2:0 – Жезус (с пенальти), 24; 3:0 – Стерлинг, 49; 4:0 – Жезус (с пенальти), 72; 5:0 – Марез, 84; 6:0 – Жезус, 90+2.

Лион (Франция) – Хоффенхайм (Германия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Фекир, 19; 2:0 – Ндомбеле, 28; 2:1 – Крамарич, 65; 2:2 – Кадерабек, 90+2.

Удаление: нет – Касим, 51.

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