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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» забил шесть голов «Шахтеру», «Лион» упустил победу над «Хоффенхаймом»

    «Манчестер Сити» обыграл «Шахтер» со счетом 6:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Хет-трик на счету форварда Габриэля Жезуса.

    В другом матче «Лион» в большинстве упустил победу над «Хоффенхаймом» – 2:2.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 4-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 13; 2:0 – Жезус (с пенальти), 24; 3:0 – Стерлинг, 49; 4:0 – Жезус (с пенальти), 72; 5:0 – Марез, 84; 6:0 – Жезус, 90+2.

    Лион (Франция) – Хоффенхайм (Германия) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фекир, 19; 2:0 – Ндомбеле, 28; 2:1 – Крамарич, 65; 2:2 – Кадерабек, 90+2.

    Удаление: нет – Касим, 51.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2018 00:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 9 ноября 2018, 22:09

      такое вообще непонятно что в группе ф творится. лион побеждает на выезде у сити 3-2, играет в ничью с шахтером, который проигрывает сити, играет в ничью с хоффенхаймом где могли выиграть ДВАЖДЫ, шахтер летит с разгромом от сити в очередной раз. тренер лиона в овне, позорит команду, позорит клуб, не может ничего внятного придумать. из-за этого группа выглядит просто рандомно, словно все команды равны по всем параметрам, но одни выделяются из массы тем что не приподносят сюрприза, а просто из-за проблем в клубе все профукивают

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 ноября 2018, 04:05

      Шахтар пролетел с модным крупным счётом.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 ноября 2018, 01:18

      чувствуется заговор кремля ! шахтер разбит не заслуженно так скажет Петро Порошенко !!

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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 8 ноября 2018, 01:01

      Шахтер уже не тот... Команда без флага, без Родины...

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 8 ноября 2018, 00:59

      шахта козлы.такой пресс загубили.как можно столько пропускать

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