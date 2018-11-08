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    Магнуссон: «Есть ощущение, что я подвел ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Игрок был удален во втором тайме.

    «В эпизоде с первым предупреждением я просто не имел возможности убрать руку. Я не играл рукой намерено, хотя судья посчитал иначе.

    В моменте со второй желтой карточкой мне показалось, что я сыграл в мяч. Думаю, арбитр находился слишком далеко от эпизода, чтобы принять верное решение. Есть ощущение, что я подвел команду, которая даже в меньшинстве пыталась сравнять счет.

    Начало матча выдалось сложным для нас, пропустили гол уже в дебюте. Мы сумели вернуться в игру и создать больше моментов, чем «Рома». Мы играли лучше. Каждая игра – это новый опыт для нас. Впереди еще два матча, хотим победить в них», – сказал Магнуссон.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2018 00:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 ноября 2018, 13:22

      да 2 матча осталось но уже без тебя

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 11:52

      На ошибках учатся Хердур. Делай выводы.

      3
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      Рейтинг: +24

      - k a r m a f o x x 8 ноября 2018, 11:06

      обошелся бы без красной глядишь ничейку бы раскатали, а так че уж говорить..
      а еще Флоренци своим поведением выморозил, когда его меняли, злой карлан) ручками размахался, нахмурился)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 ноября 2018, 10:13

      Не переживай так, Хердур, Потеря двух защитников, Марио и тебя, конечно, это
      сказалось на всей игре команды и учитывая оплошность Игоря в начале игры.
      Но даже, играя в меньшинстве, выглядела команда достойно. Да и судья был
      настроен, почему-то, против россиян и это не первый раз.

      2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 8 ноября 2018, 09:38

      В принципе со второй карточкой всё по делу...иначе был выход один на один вынужденный фол в принципе....

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 ноября 2018, 05:26

      Что случилось,то и случилось.Пусть это будет для Магнуссона уроком.Парень то он толковый Молодой просто....

      7
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 ноября 2018, 05:24

      Кто больше всех кричал до матча о своей силе, тот всех и подвёл.

      -1
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      Рейтинг: +842

      vovan55 8 ноября 2018, 03:06

      м-да, печально...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 ноября 2018, 03:04

      Подвёл, и это факт...

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 01:03

      Что сделано, то сделано. Я думаю, что одного чуда на этот групповой этап более чем достаточно. Все-таки Рома реально сильнее.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > bset 8 ноября 2018, 01:12

      В первой игре Рома была сильнее, но дома ЦСКА был лучше. + в матче с Викторией гол не засчитали (чистый). И по этому матчу много вопросов к судье. Удар с зади по ногам это жёлтая, но игрокам Ромы в нескольких эпизодах это простили!!!

      7
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