Магнуссон: «Есть ощущение, что я подвел ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Игрок был удален во втором тайме.

«В эпизоде с первым предупреждением я просто не имел возможности убрать руку. Я не играл рукой намерено, хотя судья посчитал иначе.

В моменте со второй желтой карточкой мне показалось, что я сыграл в мяч. Думаю, арбитр находился слишком далеко от эпизода, чтобы принять верное решение. Есть ощущение, что я подвел команду, которая даже в меньшинстве пыталась сравнять счет.

Начало матча выдалось сложным для нас, пропустили гол уже в дебюте. Мы сумели вернуться в игру и создать больше моментов, чем «Рома». Мы играли лучше. Каждая игра – это новый опыт для нас. Впереди еще два матча, хотим победить в них», – сказал Магнуссон.

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