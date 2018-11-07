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    Чалов: «При счете 1:1 думали, что дожмем «Рому»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов провти «Ромы» (1:2).

    «Обидное поражение, при равном счете думали, что можем дожать соперника, но потратили силы, не получилось. Не думали о том, что играли против звезд, выходили на поле и играли, все. Когда приходит так много зрителей нас поддержать, то это очень приятно. У ЦСКА еще есть шанс на плей-офф, если мы выиграем оставшиеся две игры», – сказал Чалов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2018 23:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 8 ноября 2018, 07:18

      Вся проблема это у нас что много думают,меньше надо думать и больше делать !!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 ноября 2018, 02:15

      Ха ха ... Дожимун нашёлся...

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 00:41

      все верно. если бы не удаление.

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      Рейтинг: +36

      AEerr 8 ноября 2018, 00:09

      Интересно!

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