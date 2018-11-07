Чалов: «При счете 1:1 думали, что дожмем «Рому»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов провти «Ромы» (1:2).

«Обидное поражение, при равном счете думали, что можем дожать соперника, но потратили силы, не получилось. Не думали о том, что играли против звезд, выходили на поле и играли, все. Когда приходит так много зрителей нас поддержать, то это очень приятно. У ЦСКА еще есть шанс на плей-офф, если мы выиграем оставшиеся две игры», – сказал Чалов.

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