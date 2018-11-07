Ахметов: «У ЦСКА были моменты с «Ромой», не хватило голов»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2).

«Нам не хватило голов, моменты у нас были. Первый гол нас смутил и психологически надавил. Играли хорошо, были моменты, но не реализовали. Считаю, что играли хорошо, но немного не повезло. В матче с «Реалом» мы больше оборонялись, а с «Ромой» атаковали, это получились две разные игры», – сказал Ахметов.

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