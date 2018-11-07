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    Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Янг Бойз»

    «Валенсия» обыграла «Янг Бойз» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

    Испанский клуб набрал 5 очков и поднялся на вторую строчку в группе, «Янг Бойз» одним очком идет последним.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Н. 4-й тур

    Валенсия (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мина, 14; 1:1 – Ассале, 37; 2:1 – Мина, 42; 3:1 – Солер, 56.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    07.11.2018 22:46
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    Комментарии240
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro 10 ноября 2018, 12:36

      Привет, Олег!.. Приветствую вольнодумцев!..
      Не только «Янг Бойз» идёт с одним очком!..)) Мне, вроде, хватает!..))
      А два очка и более - это уже перебор!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 16:19

      Привет, Андрей ! Предпочитал другие азартные карточные игры, эта мне не нравилась.)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 23:45

      Мы тоже выигрываем и базовые знания нам в этом помогают. Завтра с утра и начнём праздновать...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 11:12

      с утра встать не удалось, день с ночью перепутались) сова, она и есть сова)
      привет Олег!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 11:16

      Привет, Андрюша ! Я так и понял, не видя тебя до 10:00, что отсыпаешься. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 11:25

      зато у тебя уже давно всё бурлит... александр п с утра тебя домогается) вот уж клещ )

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 11:30

      Да это больные навязчивые люди. Он вчера доставал. А сегодня проспавшись решил продолжить. Такое впечатление, что глубоко одинокий человек и ему хочется тут выговориться. Если он, действительно был начальником, как он мне писал, то занудней трудно было не найти, бедные подчинённые. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 11:54

      Сейчас фигурное катание досмотрю и поеду в магазин "Метро". Наконец-то у них заработал телефон, и я дозвонился до знакомого зав. алкогольным отделом. Уже акция закончилась, но и так при покупке 6 бутылок будет всего стоить 272р одна бутылка моего любимого номерного купажа № 22 винодельни "Юбилейная". В этом вине купаж из винограда "Достойный" 80% и 20% "Саперави". Куплю как и прошлый раз 12 бутылок, правда тогда по акции одна бутылка мне обошлась в 225р.)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 12:06

      (с) если он действительно был начальник

      ну да, привычка ходить за каждым и поправлять наверно от туда осталась)
      просто дядя забыл что мы ему не подчинённые, и в любой момент можем послать)

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 12:14

      Вот почитаешь...)
      как в народе говорят.."обнять и плакать")))
      Здорова,пацаны..

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 12:15

      (с) в этом вине купаж и виноград

      Олег, ты не боишься в вине утонуть?) вдруг остановится не сможешь.. 12 бутылок, это не децкая доза)

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 10 ноября 2018, 12:16

      привет пацан! долго ты с балкона выход искал)

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 ноября 2018, 12:22

      Смотрел "в окно внимательно и строго"(с),пока смотрел открылись новые окна,потребовалось винду перелохмачивать,размахивая винчестером...
      Короче крякнул мой компьютер...

      7
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 10 ноября 2018, 12:28

      а нам тыт уже разные дурные вещи в голову лезли..) мастер даже бродил по веткам тебя искал . версий много выдвигалось, вплоть до самых фантастичных, но вот про комп, как то никто не догадался..)

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 12:38

      Привет, Андрик!..
      (с) мастер даже бродил по веткам тебя искал...
      Не только искал... Мониторил профиль, по отдельным разведпризнакам осуществлял всплески активности...))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 12:41

      здорович Андрес! докладываю обстановку : у нас тут одна новость хорошая, другая плохая - с какой начать?

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 12:41

      Привет, бродяга!..
      (с) крякнул мой компьютер...
      Представляю, как ты на него гавкал!..))
      Теперь ты, наверное, вокруг него круги нарезаешь... Оцениваешь ущерб и прикидывешь пути решения возникших проблем...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 12:48

      (с) докладываю обстановку...
      Давай, ляпи, коротко и по существу...))
      Только не ввергай меня в уныние, мне ещё ответвления всякие мониторить...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 12:49

      Буэнас диас,Падре.!))
      палёный ноутбук зять подкатил,блеял что на врямя...
      ну,посмотрим..,крайняк,скажу,что потерял
      или печенькой закрошил...)

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 12:52

      (с) посмотрим...
      Смотри, ври, изворачивайся и дезинформируй, но аппарат не возвращай... Пока... Пока - это очень длительный срок!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 12:53

      (с) ....коротко и по существу

      хорошая - Толик таки докатил до питера! теперь на одном с нами временном поясе болтается
      плохая - вернулся шинник.. весь взъерошенный, и с разбитым на всё лицо экраном))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 12:59

      пока.. - это очень длинный срок

      у нас есть три вида адыгейской валюты - потом, позже, забудь
      да насколько я помню, он своего зятя с вертушки если чё отключает... не должны вопросы по поводу ноутбука возникнуть)

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 13:00

      (с) по существу...
      Спасибо, я вчера вечером пробежался с телефона, оценил ситуацию..)) Надеялся, что ты взбодришь меня какой-нибудь информационной бомбой!..))
      Плохая новость, как назло меня порадовала...))

      Смотрю, ты продолжаешь путать день с ночью...
      Это сонливость, путаница или ...
      Впрочем, всё это не вырвет тебя из наших цепких ручонок!..))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 13:05

      (с) с вертушки если чё отключает...
      Великолепный способ решения вопросов...))
      Маваши гери - очень веский и убедительный аргумент!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 13:06

      (с) надеюсь это не вырвет тебя из наших цепких ручёнок

      как и в случаи с шинником, только смерть "железа" может разлучить нас... и то не надолго))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 13:11

      (с) маваши гери ...

      и мамашиной гирей тоже...если после вертушки устоит)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 13:13

      (c) не надолго...
      Недолго пробегусь по веткам, строчкам и статьям ресурса в поисках интересных зёрен пользовательского эпоса...))
      Возвернусь!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 13:18

      я уже туда бегал.. интересней батла, Рубик Докоян - Александр п
      ничего там необноружил )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 13:25

      (с) ничего там не обнаружил...
      Отсутствие ряда зубастых пользователей на ветках, превращает ветки в скучный перебор слов и перебранки...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 13:41

      Отсутствие ряда зубастых..
      ---------------------------------------------------
      Они все здесь..)))
      Пять зубастых из ведущей тридцатки рейтинга.
      Ещё одно молодое дарование-прилипло на 34-м..))
      Наш "санаторий" ,наверно,админы и не разгоняют,благодаря этому...))
      Я-то здесь что делаю)?)))с рейтингом,как после холодной воды...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 13:41

      есть такое дело..!
      некоторым зубастым правда зубы повыбивали... Дитера Болена давно что то не видать))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 13:47

      (с) некоторым зубастым...
      Неее... Таких, как ДБ, я не считаю зубастыми, Андрик!..
      Это скорее люди с деформированным мироощущением или зацикленные провокаторы...
      Здорово зажигает Боцман59!.. Жёстко, остро и иронично!..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 13:47

      ты же знаешь, я фанат шинника ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 13:49

      Олег, а не пора ли тебе, пришпандорить себе какую-нибудь аватарку?!..)) А то мячик, уже бельма мои залимонил!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 13:49

      зажигает Боцман59!..
      -------------
      А я ведь ему промоушен здесь устраивал,как и Фон Сане( Нашему уже)З..
      Так вам же всё не так,то "тихо свистит,то низко летает"))))(с)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 ноября 2018, 13:51

      аж экран покраснел ..от удовольствия))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 13:53

      (с) ему промоушен здесь устраивал...
      Алексей, к своему стыду, не помню или не обратил внимание на указанное тобой продвижение Боцмана...((
      Поставь мне на вид, только не терзай меня, со свойственной тебе испепеляющей уничтожительностью!..(())

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 10 ноября 2018, 13:57

      (с) ..экран покраснел...

      но ты же знаешь, какие фанаты жестокие по отношению к своим кумирам бывают..?! так что не обольщайся))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 13:59

      (с) .... какую нибудь аватарку

      не плохобы было взглянут на личико Гюльчатай.. лиж бы иам Саид не оказался)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 14:02

      (с) "тихо свистит,то низко летает"...
      Я по-стариковски терпим к любым свистам, звукам и различной высоте полётам мысли человеческой...))
      Ты заряжай, а мы подхватим, причешем и прочухаем!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:06

      не обольщаюсь.Синяки и ссадины ещё не зажили.)))
      фанаты лишь в старших тёзок не швыряют яйца))
      "какой не есть,а всё ж родня.."(с).))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:07

      (с) не плохо бы было взглянуть...
      А может не надо заглядывать?..))
      Можно даже конкурс на аву предложить, если Олег будет в раздумьях и терзаниях!..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 14:08

      Ты заряжай
      ----------------
      ПОРТЕРО ,вот Вам ,да и всем по всяку нравился
      недавно...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 10 ноября 2018, 14:10

      (с) фанаты только в старших тёзок не швыряют яйца

      в императора если и швырять , то не меньше фаберже...
      мои яйца ёщё не столь железны..)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 14:11

      portero, бывает, как зарядит, то не остановить...
      Жаль, что, скорее всего ставит метки не читая...((

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:14

      (с) фанат шинника...
      У него от прочитанного, наверное, даже слеза умиления скатилась...
      Ещё немного подобных откровений и окажется, что ты ему из хлебного мякиша статуэтку сварганил...)) Монументище!!..))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 14:14

      (с)... конкурс на аватарку

      идея просто блеск!!!

      аватарка с бочкой молдавского вина, была бы логична)
      ну на худой конец, бутылка французского валидола )

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 14:17

      (с) ставит метки не читая

      наш, краснодарский...
      когда нибудь затянем в свои сети)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 10 ноября 2018, 14:17

      Толя, привет!..
      Ты ехал, ехал и доехал!.. Другого и не ожидал!..
      Мне с твоего маршрута посты отзванивались, так что всё было под контролем!.. Ты, наверное, обратил внимание, как фуры испуганно освобождали тебе полосы для обгона!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:19

      (с) аватарка с бочкой молдавского вина...
      Кстати, классная идея!.. Гроздь или бочка!..
      Образно, просто и со смыслом!!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 14:20

      ну,из хлебного мякиша для него не проблема)))ой..
      да и из фекальных масс любитель монумент отгрохать.)
      Талантливый,чертяка!И в кого бы....)

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 10 ноября 2018, 14:20

      (с) и какать часто хочется потом


      причём вся бумага, у этого монополиста в руках.

      кажется я робко швырнул яйцом))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:21

      Ну да..(
      я пробовал..и удовольствие не из приятных
      и какать часто хочется потом))))))
      Хотя кидался я лишь тополиным пухом....(уточн))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 14:22

      (с) Талантливый,чертяка...
      Не то слово!!!!!!!!!!
      А талан и самобытность, похоже не врождённые, а накопленные и выструганные из особенностей жизни!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:24

      шухер!! Макс идёт! .... у него к каждому из вас вопросик имеется))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:24

      швырнул яйцом))
      ------------------------------------------
      ))))))))))))))))))))
      не ,ну нормальненько так,бесстрашно,но ссыкотно....)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 10 ноября 2018, 14:27

      (с) бесстрашно ссыкотно

      это тот случай, когда кидая, думаешь - хоть бы не попасть)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:31

      (с) у него к каждому из вас вопросик имеется...
      Валить поздно, да и затаиться не получится...))
      Придётся испытать последствия интеллектуального разгрома...))
      Выйду, как бы невзначай с хлебом-солью-караваем!!
      Может, пронесёт...))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 14:34

      (с) хоть бы не попасть...
      Вчера смотрел, волей случая, старый фильм "Старики-разбойники"... Вспомнился эпизод, когда Евстигнеев и Никулин уговаривают соратницу-инкассатора, поддаться ограблению...
      Ты, говорят, стреляй, только не попадай!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 10 ноября 2018, 14:41

      (с) сделаю пУтевые заметки...
      С нетерпением ожидаю обзорчик с изобилием интересного и вкусного!.. Должно быть, будет не проще описания эпохи Петра 1!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 10 ноября 2018, 14:46

      В информационной ленте, невзрачная инфа про включение в сборную Петрова и Могилевца (13:32), стала интересной и рейтинговой, благодаря вдохновенной переписке 3-х персонажей!..
      Чутко, вежливо и с пониманием друг друга... Есть, чему у них поучиться)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 14:54

      (с) валить поздно

      напугал, но так и не появился ))
      когда вижу его следы, кровь в жилах стынет)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 10 ноября 2018, 14:56

      (с) доберусь до компа..

      один у нас тут пять дней до компа добирался... пока ноутбук не подарили)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 15:00

      (с) кровь в жилах стынет...
      У меня всё, гораздо хуже... Это, даже не "ссссыкотно"...
      Замедляется пульс, утрачиваются жевательные рефлексы, а сфинктер заднего привода перестаёт выполнять функцию клапана и из меня всё сыпется и льётся безостановочно... ДОжил...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 15:06

      (с) ДОжил...

      у тигра два состояния - либо он охотится, либо отдыхает .
      и вот каждый раз когда видишь что кусты зашевелились , думаешь -
      хоть бы он был сытый))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 10 ноября 2018, 15:08

      Дарова, люди добрые ! ))

      9
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:12

      привет Макс! мы тут твой выход из за ширмы, разрекламировали как могли)

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 10 ноября 2018, 15:12

      Не бойтесь, потому что я сам боюсь )))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:13

      Ciao ragazzi! - коль не шутишь...))
      Подкинь угля в топку нашего толковища!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 10 ноября 2018, 15:14

      Ну да ! Чирлидерс ан окладе ! ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:14

      (с) потому что сам боюсь

      не прикидывайся плюшевым..)) близко всё равно не подойдём

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 10 ноября 2018, 15:15

      Здорово, Андреас, тут бы со своим бестолковищем сначала разобраться ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 10 ноября 2018, 15:15

      Так это вы недавно у берлоги с длинной палкой стояли ? ))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 15:17

      (с) подкинь угля в топку

      чуть позже путь подкинет ...
      я вас на часок покину, отца надо на дачу свозить

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:19

      (с) у берлоги с длинной палкой стояли

      видел рядом две большие кучи..? не помню как штаны успели снять))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:19

      (с) Не бойтесь...
      В фильме "Не бойся, я с тобой" - Сан Саныч сидел-сидел, да и проткнул пальцем бочку, - что бы другие боялись...))

      Пойду отобедаю!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 15:24

      Добрый день уважаемые. С вашего позволения подключаюсь.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 15:29

      Здорово Александр ! Давай, лишним не будешь ))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 10 ноября 2018, 15:34

      (с) подключаюсь...
      Давай, Александр, приклеивайся!!..
      Щас котлетосов, супчика и компот закину и подвалю!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:36

      Привет Макс. Погода у нас сейчас пакостная ,то плюс ,то минус. Грязь.

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 15:39

      То же самое, только пока без грязи, а на ближайшее время стабильные минуса -1 ..-3 на неделю

      8
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 15:40

      Здравствуй Андрей. У меня сегодня банный день. По парился , к вечеру ужин. Надо будет выпить что ли стопочку.

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:42

      Живу от центра далеко ,дорог хороших нет ,выходить никуда не хочется. Грязно.

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 15:43

      Урал с Оренбургом - ватокаты, блин ! Ставил на удачу на Оренбург П2 и ТБ, но видно не судьба (((

      Турки тоже ТМ на 90-ой минуте увели из под носа - не мой день, однако, не мой ! ((

      8
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      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:44

      Пока 1:0 ,Урал.

      6
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      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 15:49

      Все решено 2:0. Максим а как сегодня Ростов? Готов ли к матчу с Динамо?

      6
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      ...
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      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 15:49

      Главное поругать - есть ТБ в матче Урал - Оренбург ! ))))))
      Остальных надо крыть матом пока играют , тогда по всей видимости результат будет и на поле )))

      8
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      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 15:50

      Ростов в принципе не предсказуем. Буду ставить на победу с минимальным счётом ))

      8
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      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 16:07

      (с) .. Живу от центра далеко..

      Чем дальше живёшь от всяких, так называемых центров, с их херовейшей экологией, тем больше шансов дожить до здоровой старости !!! ))

      9
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      insider_retro > zigbert 10 ноября 2018, 16:08

      (с) Надо будет выпить...
      Раз есть план, значит его надо выполнять!!..))
      Банно-стаканный день!..))

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      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 16:08

      (с) .. Надо будет выпить что ли стопочку...

      Стопарик для улучшения желудочной секреции - богоугодное дело ! )

      8
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      ...
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      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:08

      Один мяч Оренбург сумел отыграть. В Урале есть хорошие игроки. Сегодня еще появился после травмы Бикфалви.

      5
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      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:13

      (с) Стопарик для улучшения желудочной секреции...
      А второй стопарик тогда за бодрую эрекцию!.. Пригодится!..))

      6
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      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 16:13

      (с) Оренбург сумел отыграть.

      Главное, что благодаря этому состоялся ТБ, т.е. больше двух мячей за матч и хоть эта ставка не сгорела .... )))

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:14

      К сожалению с экологией у нас не все в порядке. Городская свалка практически в черте города. Поджигают и все это идет по воздуху. Городские власти что то не особо задумываются об этой проблеме.

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 16:15

      Учту весьма дельные советы.

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 16:18

      (с) .. Городские власти что то не особо задумываются об этой проблеме...

      Ну, особнячкИ же городских властей расположены наверное где-нибудь в экологически чистой, лесопарковой зоне, поэтому их, естественно, такие проблемы не волнуют от слова совсем ))

      8
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:18

      Не особенно вникаю в эту систему со ставками и здесь я не советчик.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:21

      Сегодня зряче, среди массы матчей, вижу два интересных поединка!..
      Толкотня двух испанских Атлетиков и побоище Дортмунда и Баварии!!!.. Вывеска дня!..
      Я уже молчу за то, что победитель пары Хоффенхайм-Аугсбург - даже не обсуждается!!!...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:22

      В том то и дело что почти все живут в городе. Просто отсталый регион с низким бюджетом. В новую свалку придется вкладывать немалые средства.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:25

      Дарова, люди добрые ! ))

      ------------------
      И всё, И тихо.)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 10 ноября 2018, 16:28

      две большие кучи..
      ----------------------
      Пять.
      Я всё-таки постарше буду.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 16:28

      (с) И всё, И тихо...
      Не дождёшься...))
      Где ты тут добрых нашёл?!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 16:28

      По Матч Тв показывают Дортмунд - Бавария в 21ч. Надо будет обязательно посмотреть.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 16:28

      Так я не умею её ставить. Мне дочь ставила автарку, фото выкладывала на сайте Привет. ру где я сидел около 5-и лет пока он не навернулся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 10 ноября 2018, 16:29

      Андреас, не темни, говори результат - я поставлю !!! )))))))))))))))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 10 ноября 2018, 16:30

      (с) И всё, И тихо.)

      Здорово, Лёшич !
      Не буди лихо, пока оно тихо ! )))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 10 ноября 2018, 16:30

      Привет Алексей. Опоздавшим здесь наливают стакан.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 16:31

      Он просто ко всем лезет общаться со своим наивом. Шарит не шарит в данном вопросе, но всё равно имеет своё суждение и отстаивает его.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 ноября 2018, 16:32

      Привет, Лёха ! Мы уже думали ты там по всем балконам теперь специализируешься.))) Как пропал 5 ноября так и не появлялся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 16:33

      Где ты тут добрых нашёл?
      --------------------------------------------------------------
      да,ушшшшшшшшшшшшшшшшшь..
      переварил кубатуру вашу за неделю..
      можно и ноутбук об колено..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:34

      Олег, привет !
      Подходит очередной тур бундеслиги, и у меня кровь начинает в жилах стыть, ибо на предыдущем туре немцев проигрался вдрызг и потом еде-еле выгреб )))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 16:34

      Так я про запас. Я же писал, что одну бутылку растягиваю на 3 дня. Пью по 250 гр. за обедом, делая перерывы для печени. Сегодня имею права и больше выпить. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:39

      (с) не умею её ставить...
      Попробую пояснить.
      В поисковике найди картинки, выбери (пока, для пробы) понравившуюся тебе рожицу, мультяшку и т.п. и сохрани на рабочий стол с расширением файлика png или jpg
      На верху, слева от "колокольчика" есть название твоего профиля. Наведи на него, выпадет контекстное меню, там будет "Анкета". Кликни - попадёшь в раздел корректировки своего профиля.
      4-ый сверху подраздел - аватар!!
      Кликни - "выберите фаул" и укажи место - гды ты сохранил свою картинку!.. Всё... Могут быть проблемы, если выбрал большую картинку и она много "весит"...
      Попробуй, если интерес не угаснет и что-то пойдёт не так, - подскажем!! После пробы поставишь себе потом "настоящую" аву!))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:41

      Привет Олег. Я чего то не понял ,по 250гр хватит только на 2 дня.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:41

      Привет, Макс. У немцев там всё сейчас трудно прогнозируемо. Любой клуб может вздрючить другого. Вот в паре Боруссия Д.- Бавария ставлю на победу Боруссии 2:0 или 2:1 и обязательно посмотрю их ТВ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:44

      (с) ..Боруссия Д.- Бавария ..

      Нам этот матч в ленту не поставили сегодня (((

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:45

      автарку..
      ---------------------
      странно что до меня продвинутая часть сообщества не докопалась..
      ))
      Я имел (аватарку),но она подвергалась настолько жёстким обструкциям(ещё в соккере),что пришлось обМячиться...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 16:46

      ))) Это пояснять Андрей надо не такому чайнику как я. Я этим сленгом не владею. Зять или дочь выберутся и сделают мне. На Новый год у нас соберемся. Попрошу зятя почистить кэш ноута и всё что надо сделать. Обновить драйверы и новый браузер Опера поставить. А я со старого выпишу себе сайты в блокнот, которые у меня в закладке есть.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 10 ноября 2018, 16:46

      наливают стакан..
      -------------------------
      Щас.Олежа со своей дюжиной винища удавится...)))

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:47

      (с) Могут быть проблемы, если выбрал большую картинку и она много "весит".

      Андреас, сайт, по идее, автоматом должен её ужать и обрезать, насколько я помню

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:48

      Ну нефигася.))) Топовый матч не только для Германии и не поставили в ленту на КП.

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:48

      Бодро крылья начали матч, видно Божович им какую-то эффективную пилюлю всё-таки подобрал ))

      8
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 16:49

      (с) не докопалась...
      Алексей, ты можешь, но не хочешь - это другой вопрос...
      А Олег может попробовать... Заодно, его легче на ветках будет узнавать!..))

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:51

      А ты сам посмотри ! Зайди в Конкурсе прогнозов в меню матчи и там увидишь какие игры бундеслиги сегодня нам предлагают угадывать ))

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 ноября 2018, 16:53

      Да я всегда был равнодушен к аватаркам, прибамбасам на профайле ( пояснили подруги мне и это слово -:))) и т.д. Были продвинутые которые постоянно обновляли аватарки, фон и картинки страницы и т.д. А у меня все одним цветом и зимой и летом.))) Ко мне заходили из-за моих постов, картинок и комментов, которые я к ним писал. Как и надписи к фото подруг, так и знакомились и задружились со многими.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:53

      (с) эффективную пилюлю подобрал...
      Да, в мужчинском коллективе, для достижения результата, выбор пилюль невелик!..)) Надо её только проникновенно засунуть поглубже!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:54

      Он тренер с опытом и как раз в работе с такими командами. Они при нём очень прилично заиграли.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:55

      (с) все одним цветом и зимой и летом...
      Ну, и лады!!
      Стабильность признак мастерства!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 16:55

      Олег. Я пробовал ставить на аватарку картинку ,но ее не допускали ,правда компьютер выдал параметры необходимых картинок. Затем с интернета скачал картинку с этими параметрами и получилось.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 ноября 2018, 16:56

      Да бог с ними предложили и предложили. Меня здешние админы своими познаниями давно "поразили".

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 16:59

      Я со стороны видел как дочь ставит и подбирает. Но я так не запоминаю. Мне надо было писать шпаргалку по шаговых действий. Так я и делал в других навыках, а потом уже всё делал на автомате.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 10 ноября 2018, 17:01

      (с) ..засунуть поглубже!..))

      Ещё и мушку можно не спиливать ...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 17:03

      Мне каждый раз подруги говорили, что надо разнообразить, украсить страницу. Потом одна продвинутая стала делиться со всеми своими способностями. Стала сайты сбрасывать где были разные фоны и картинки. Я пробовал, но у меня не получилось. Тогда она подсказала в личке, где что надо изменить и поставить галочку. Так я добавил к своему фону выбранные картинки.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:05

      здешние админы..
      ------------------------------
      админов не трожь ,Олег..))
      а то головню горящую получим в этот улей...
      и Матка и рабочие пчеляки и трутень..все в разные стороны сдриснем..
      Нормальные пацаны,подняли Бомбу с нуля и даже Соккер сделали биологическим отцом...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 17:06

      Это жестоко Макс.

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 10 ноября 2018, 17:06

      Ты,Алёша,не перелизал,не?)
      А,ну, норм тогда...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 ноября 2018, 17:11

      Не знаю чем тебе нравится этот сайт. Я ни одного нормального спортивного сайта, с профессиональной точки зрению не знаю. Есть отдельные хорошие авторы на Спортс. ру ( пишу кириллицей, чтобы быстрей) и на " С-Э". В плане технических прибамбасов и программного обеспечения, даже мне далёкому в этих вопросах видно, что слабо всё. Мне ещё старый "СС" нравился при С. Егорове. А тут чего только не пишут неандертальцы и их не банят.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 10 ноября 2018, 17:11

      жестоко Макс.))
      _------------
      А нам по кайфу,Саш...))
      мы привыкши...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 10 ноября 2018, 17:13

      Впервые с соккером я познакомился в 2008году. Из всех ресурсов он мне понравился больше всего. Бомбардир появился позднее. На соккер сейчас совсем не захожу.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:19

      чем тебе нравится этот сайт...
      ------------------------------------
      Да ничем особо не нравится..
      Богадельня.как богадельня...
      Здесь просто не учат жизни через админ ресурс,не превышают мнимых полномочий..дышать дают.
      Да и ребята с юмором сами.А что касается продвинутости..
      Это ведь не их стезя...
      Кто сказал,что они должны соображать в футболе круче тебя(что вряд-ли возможно)..?
      Просто живой сайт,живая работа,деньги ,пусть и небольшие..,но тоже живые...

      Пусть так.И по всему,всё неплохо...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 10 ноября 2018, 17:20

      Нынче, кроме всех праздников и дат, - одна дата стоит особняком!..
      90 лет назад родился музыкальный уникум - Эннио Морриконе...
      Куча музонов и аранжировок к фильмам, спектаклям и постановкам...
      И всего два Оскара за музыку к фильмам...
      И в футболе бывают свои Морриконе!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 17:23

      Морриконе!.
      ----------------------на кой ты это сделал..?))
      Теперь из "Профессионала" на весь вечер долбиться в ухо будет...)
      Шедеврально конечно...

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 17:27

      (с) живой сайт,живая работа,деньги...
      Толково разложил...

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 17:27

      (с) Это жестоко Макс.

      Муаммар терпел и нам велел ! )))
      А вообще конечно жаль, что наши заклятые друзья уничтожили первое в мире коммунистическое государство - Ливию ! (((

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 ноября 2018, 17:29

      Тут вопрос не в футбольной эрудиции, но коль специализированный футбольный сайт создали, так хоть соответствуйте определённому уровню. Я не читаю их текстов и одного подкаста мне было достаточно, чтобы убедиться в их познаниях. Они в футболе немногим лучше меня интернетовского. В том плане, что я чайник в нём. Воспитывать никого не надо, надо самим быть на уровне в плане текстов и убирать майданутых на всю голову. Рекламщиков они банят пожизненно, а тех кто тут постоянно воду мутил, они оберегали. На тех ветках больше всего толпы собиралось и шла всякая там фигня далёкая от спорта и футбола в частности.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 17:38

      Я Соккер забил себе в закладку, несколько раз зашёл и всё. Поскольку я не только футболом интересуюсь, поэтому я просматриваю сайты где пишут о других видах спорта и дают инфу в новостной ленте : "С-Э", "СС". Спортс,ру; Спорт.ру, "СДЗД, "Чемпионат", Матч ТВ и просматриваю Футбол НД и Спортбокс.ру. На многих как Бомбардир занимаются только перепечатками с других ресурсов и так у всех на новостных лентах. У кого-то появляется раньше у других позже. Поэтому достаточно просмотреть новостную ленту на двух сайтах и больше нигде не лазать, а вот статьи, обзоры и интервью интересные это уже на известных и популярных спортивных изданиях можно прочесть.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:38

      кто тут постоянно воду мутил, они оберегали...
      ____________------
      А как их не беречь..?
      Как им нас(вас) в "санатории" не беречь..?
      Чем больше шума,тем больше рейтинга..
      Неужели думаешь из любви к спорту №1?


      "Такая Работа."Любэ. (С)

      ----------------ааааааааааааааа,блин..
      сподвигло!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 17:39

      Не слышал что в Ливии был коммунизм.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 10 ноября 2018, 17:41

      Дорогой Олег!
      От себя лично и от всех наших друзей....!!
      с Днём милиции,Дорогой ты наш, Коп"ище!
      Здоровья,юмора,терпенья и успехов!!)))

      5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:42

      Не знаю ,мне почему то Соккер показался более красочным.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 ноября 2018, 17:43

      Вот именно. Из-за этого их и держали и не банили, пока им некоторые сами свалили. Причём сами это провоцировали подавая жареную или провокационную новость на новостной ленте. Кто как привлекает внимание пользователей, одни профессионализмом, другие скандальностью.

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:45

      Олег прости уж. Поздравляю тебя с Днем милиции. Здравия желаю и всех благ.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:45

      Дорогой Олег!
      От себя лично и от всех наших друзей....!!
      с Днём милиции,Дорогой ты наш, Коп"ище!
      Здоровья,юмора,терпенья и успехов!!)))
      уже цитирую сам себя...))
      С Праздником,дорогой..

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 17:48

      (с) себя лично и от всех наших друзей...
      И от меня транспарант с бегущей строкой!..))
      Уж не знаю на сколько тебе, Олег, важны и ценны те годы, но, всё же, с профессиональным праздником!..))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 17:48

      Там тоже как и здесь только новостная лента, тексты я не смотрел, если там есть. Пользователей с комментами намного меньше, чем здесь. То, что оформлен может по интересней, не знаю там их технических возможностей. Мне интересно читать обзор с анализом, статистической выкладкой по персоналиям. Потом можно по обсуждать и поспорить с автором и другими пользователями. А тут больше мы между собой стенка на стенку.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 ноября 2018, 17:51

      Спасибо, Лёша ! Сегодня празднично-ностальгический день. Но есть, что и кого вспомнить в наше славное время. Концерт по Первому идёт, но я штангу ЧМ смотрю )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 17:52

      Благодарю, Саша ! Я уже по-праздничному отобедамши, ))) можно и в ужин с бокальчиком посидеть, глядя на Ростов-Динамо.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 17:56

      Я же говорил, что я советский и им остаюсь, живя с головой повёрнутой назад. Свою прошлую жизнь не изменить и не зачеркнуть. Тем более я там получил много профессий и знаний, а контора дала трюшку и возможность уйти в 42 года на пенсию. я уже не говорю за достойную зарплату и разного рода льготы. Спасибо, Андрей, за поздравление !

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 17:57

      Только что КС сравнивает счет 1:1.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 17:59

      Потом на спортбокс.ру посмотрю голы и голевые моменты. Мне кажется, что в Ростове будет интересная игра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 10 ноября 2018, 18:04

      Официально нет (там была Джамахирия - народное самоуправление), но на практике, по отношению власти к народу там был коммунизм !

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:06

      Олег, у меня, как и у многих, склероз ! С праздником дружище !
      Наша служба и опасна и трудна ! (Была) !

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:07

      КС имеет преимущество на протяжении всего матча.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 10 ноября 2018, 18:08

      Спасибо, Макс ! У кого-то и сейчас остаётся. Но большинство кабинетно-бумажными делами занимаются.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:09

      Осталось только реализовать.. Они и с Зенитом очень хорошо смотрелись, но не пруха и проиграли.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 10 ноября 2018, 18:13

      Этот народ только вот не сумел защитить Каддафи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:15

      Крылышки уже проигрывают 1:2 .Иванов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:22

      Ну вот, опять та же история. При хорошей игре, но нет нужного результата.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 10 ноября 2018, 18:23

      Привет, Толя ! Спасибо, есть такое дело.)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 10 ноября 2018, 18:24

      Привет Толь.Сочувствую вашим.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:25

      Ну а тут наша Татьяна Каширина в тяжелой весовой категории завоевала золото принеся 3 золотые медали, рекорд мира в толчке и в сумме *********.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:26

      Не смотрел игру. А тут как Оренбург проиграл ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:27

      Опупеть, слово дво-е-борь-е уже звездит программа.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:30

      Да проиграл пожалуй по делу. Урал выглядел по интересней.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:31

      Понятно. Подсаживается Оренбург, похоже.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 10 ноября 2018, 18:32

      (с) на три исхода...
      Вот так, Толя, с твоим появлением, простенькая беготня мальчуганов с мячом, приобрела философский подтекст!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 10 ноября 2018, 18:33

      )))))))
      Монстра свалил общий недуг..))

      Александр,Александр,этот город наш с тобою..
      Вот и стал ты Алексеем,как и все мы тут в округ..
      ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:34

      Не увлекаюсь штангой. Надо будет приглядеться к ней. Мощные женщины вызывают у меня уважение.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 18:38

      (с) Монстра свалил общий недуг...
      Может стоить перейти от уважительного - по именам, к прагматичному - по никам!.. Разумеется, не теряя уважения!..))
      Без обид и понятно!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:40

      У нас сборная заметно обновилась, но Каширина с юниорского возраста в сборной, а ей сейчас 27 лет. В упорной борьбе с китаянкой сражалась. Та её тактически переиграла в заявке весов и стала выходить после Татьяны. Танюха последовательно толкнула 178кг, 182 и 186 кг, а китаянка встала хорошо, но с груди не смогла над головой удержать штангу в 188кг. Как у них говорят, "штанга придавила". Приближаются дамы потихоньку к 2-м центнерам в толчке.)))

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      zigbert > shinnik 10 ноября 2018, 18:41

      У меня тут вспомнилась история с нашим знаменитым передовиком производства Алексеем Стахановым. В газете написали о его подвиге и написали как Алексей Стаханов. На самом деле его звали (если не ошибится Андрей) .Ему пришлось менять паспорт с изменением имени.

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      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 18:42

      (с) С праздником дружище...
      Ну, и себе, Макс, можешь залудить стаканяку!..)) С именинами!..))

      По православному календарю 10 ноября именины отмечают Анна, Арсений (Арсентий), Африкан, Вил, Дмитрий (Димитрий), Евникия, Иван (Иоанн), Иеракс, Иов (Иев), Кириак (Кирьяк), Максим!!!+++, Неонила (Неонилла, Ненила), Неофит, Нестор (Нестер) и т.д.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:44

      Олег. У меня вопрос,если ты так неравнодушен к тяжелой атлетике ,не занимался ли сам этим видом спорта?

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      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 18:46

      Без обид и понятно!..

      --------------
      Да понял,я,понял ,начальник ..
      слова не услышишь..
      Лёха-Шина-могила...

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 18:47

      Список впечатляющий. Жаль только что имен таких сейчас не дают.

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 10 ноября 2018, 18:47

      Андреас, спасибо конечно, но я крайне аскетичен и не тщеславен, а по сему не только именины, но и собственный ДР не сильно жалую ))))

      8
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 18:50

      (с) слова не услышишь...
      Тогда и я закопаюсь...)) Молчу, что бы люди не потеряли тебя!!..
      На твой бздик, постараюсь найти бздох...))
      Я готов к любым сокращениям, изменениям... Просто аудитория расширяется и возникает путаница... Хотя, всё можно оставить как есть...

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 18:52

      Саша я многие виды спорта смотрю и профессионально в них разбираюсь. Но на коньках в ботинках стоять не могу (катался только на привязанных снегурках и пионерках). теннисную ракетку 10-летним пацанам в руках только один раз держал. ))) Просто нравится смотреть и наблюдать. У меня много друзей мастеров спорта по штанге в Донецке было, а Витя Соц змс и двукратный ЧЕ и ЧМ по штанге. Сам не занимался, но таскал её, ибо у баскетболистов штанга была в процессе тренировки. Приседания, выпрыгивания с низкого седа, ну и так толкали естественно. Я 90кг толкал со стойки, а 85 кг уже по всем правилам в армии.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 18:54

      Я не понял, чего вы тут завелись с Лёхой ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 10 ноября 2018, 18:55

      Улица "Садовая", скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон !!!!
      Оле-Оле-Оле-Оле !!! Валера Верим !!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:02

      (с) чего вы тут завелись...
      Толя ошибочно назвал Александра Алексеем...
      Шинник строго указал на данный недостаток...
      Я позволил себе невнятно молвить слово...
      После чего Шинник в сердцах сказал, что от него больше не слова...
      На что я ответил, что без его веского слова не будет и моего...
      Провоцирую его не закапываться и не молчать!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 10 ноября 2018, 19:03

      Смотрю футбол ! ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:04

      Понятно Олег.Раньше ,когда на ТВ была одна программа ,к тяжелой атлетике было более пристальное внимание. Но потом ,когда результаты наших штангистов стали не совсем у дачными (особенно в 90е. годы) интерес к этому виду спорта пропал.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 19:06

      Да пустяки это все ребята. Это дело поправимое.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 19:07

      (с) аскетичен и не тщеславен...
      Тогда я запишусь в эпикурейцы!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 10 ноября 2018, 19:09

      Саша, мы не спорим, мы стыкуем точки взаимопонимания...))
      Мне хватило его пятидневного отсутствия!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 10 ноября 2018, 19:13

      Андрей. Хочу поделится мыслями. Я как то раньше совсем не пользовался профилем. Оказывается это очень удобно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 10 ноября 2018, 19:18

      (с) это очень удобно...
      Согласен... Когда с кем-то контактируешь, можно зайти в профиль, поглядеть - что-почём-как!..))
      Можно и в глубину писанины нырнуть, - что за истоки оппонента, когда и о чём он писал, как часто переобувается в вопросах клубного боления...)))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 ноября 2018, 19:18

      Я видел оговорку, а потом между вами пошёл этот диалог. Я же говорил, что когда в онлайне 5-6 человек оговориться или перепутать кому отвечаешь легко. Тут можно только посмеяться, пошутить и проехали.

      4
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:18

      Олег, с праздником! не зря вином с утра тарился)
      с ментами у меня всегда тесные отношения были..))
      сейчас "тёплых" встреч стало меньше, но всегда киваем друг другу, от радости что проходим мимо)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 19:20

      Я вначале не знал и не отвечал многим, когда уходил к дочери. А потом зашёл в профиль, просканировал и понял. что всё можно найти , прочитать и ответить как и по лайкать.)))

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 10 ноября 2018, 19:20

      Надо посмотреть футбол. Всем всего доброго. Спокойной ночи!

      4
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 10 ноября 2018, 19:22

      Всех благ, Саша!..
      Приятных сновидений!.. До связи!!..)) СК

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 19:22

      Спасибо, Андрюша ! Ну так, запасы иссякли, дорогое испанское ещё берегу. А на годик внучке наша компания будет пить это вино, а остальные виски. ))) С ментами, если они нормальные надо общаться, а дураков обходить стороной.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 19:23

      Я ,как всегда поржать,а Вы ,мля.сразу в угол ставить..
      Да.., даже в худших снах
      не мог себе представить..
      да лучше б не компьютер ,а бошку себе сломал..

      --
      Так,поорал,себе под нос..
      Наст"рал и встреченым,
      поперечных трогать я не стал..
      Кого успел поздравить..
      С кем повздорить..
      И не сказав последнего прости
      попёрся жарить в Новости..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:23

      (с) я не понял, чего вы тут завелись с Лёхой

      я бы на вашем месте документики у них проверил )

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      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 19:23

      Счастливо, Саша ! Тоже смотрю, мотая головой. )))

      3
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      insider_retro > shinnik 10 ноября 2018, 19:25

      (с) как всегда поржать...
      Фуууу))) Пронесло!!)))
      Поржу))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 19:26

      Они их с собой не носят. Для установления личности можно и в обезьянник.))) ( шучу )

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      ...
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      Project Бабангида > zigbert 10 ноября 2018, 19:28

      Саня удачи! увидишь свет горит - залетай

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      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 19:31

      (с) от радости что проходим мимо...
      Интересный формат сосуществования...
      Одна из многих твоих ремарок, Андрик, которые я сохраняю в свой архив народного эпоса...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:32

      (с) можно в обезьянник

      одного к кокорину, второго к мамаеву ... и крышку поплотней закрыть )

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 19:34

      (с) я сохраняю в архив

      я даже вздрогнул..) и тут на меня досье имеется)

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      Project Бабангида > MaxRnD 10 ноября 2018, 19:37

      зная противность Валеры, я бы тоже на ростов поставил! он из принципа ментам праздник испортит)

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 19:37

      Те там хорошо сидят. Попали бы в общую камеру где не по два сидельца, а от 8 и больше. Начали делать поблажки с тренировками. звонками. Но это сейчас общая тенденция к гуманизации для сидельцев в СИЗО, тюрьме и других мест лишения свободы. Если и из этого не вынесут урок, то жизнь их ещё не раз научит.

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 19:38

      (с) на меня досье...
      Да неее!.. Складирую интересное, качественное и самородное себе на старость в утешение, внукам в науку... Проектное название сборника "Жизнь через призму футбола"... Ты первый об этом узнал...

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      ...
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      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 19:40

      Заметьте,сударь...
      Анатолий,с кого и кипишь начался..(

      Молчит как белорусский партизан,попавший в
      Аджимушкайские берлоги...
      .
      Куда стрелять.
      Везде враги.
      нигде ни зги..
      Вот с.ка,.лять..))

      Толь,вылезай,мы уже помирились...))

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      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 19:42

      (с) "жизнь через призму футбола"

      видно мемуары надо писать с молоду, что бы в старости поугарать)

      внукам такое цензура не пропустит )

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 19:47

      (с) цензура не пропустит...
      Пока я сам себе цензура... На нет и суда нет...
      Когда улягусь, положат со мной...
      Жалко некоторые вещи терять...
      Кто марки и монеты собирает, а я зубастые стишки, ироничные фразы, юморные обороты и т.п. Своё, чужое...

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 19:53

      (с) своё чужое

      разговор двух ежей о клаусуре и апертуре надеюсь уже там..)

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 10 ноября 2018, 19:59

      (с) ..отвечаю - траву…
      За обзор спасибо, но ЭТО впечатлило... Обычно, такие закидоны водителей сильно напрягают гайцев... Второй гаец на дистанции сразу передёргивает затвор, в готовности перекатиться в кювет...
      Рисковый ты, Толя...))
      Полный набор впечатлений!..)) Кайф))

      5
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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 10 ноября 2018, 20:02

      (с) запрягши в повозку

      почти как у Радищева переезд )

      "что везёте в пакетах? .... отвечаю траву.... жезл падает" +++)))

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 20:04

      (с) разговор двух ежей о клаусуре и апертуре...
      Конээчна!..
      Всё по разделам и направлениям...))
      Фразы, стишки, хохмы и пристёбы...
      В чате я достаточно много опубликовал под эгидой "Эпизоды из жизни"...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 ноября 2018, 20:05

      ))) Пропустил твой коммент, Саша, и уже в твоём профиле нашёл. Сухие вина продаются ёмкостью 0,75л. Это в нашей с тобой юности креплёные "бормотухи" и всякие "чернила" продавались преимущественно ёмкостью 0,5л.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 10 ноября 2018, 20:07

      Ужас, ты хоть с отдыхом ехал или жена могла помогать за рулём ?

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 10 ноября 2018, 20:10

      (с) всё по разделам и направлениям

      вот так вот небрежно кидаемся словами как снежками, а где то всё пишется)
      даже приятно что попадаешь а не влипаешь в историю)

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 10 ноября 2018, 20:16

      Радищев поёжился....)
      Но локоть подложив под голову
      прилежно вновь закрыл глаза..
      и приготовился..
      Дослушать...

      4
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 10 ноября 2018, 20:18

      (с) небрежно кидаемся словами как снежками...
      Обычно, кидаю и прислушиваюсь...
      Долетело или нет... Если долетело, то в в кого и куда...))
      Не прилетит ли обратно?..))

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      Рубик Докоян > shlomo 10 ноября 2018, 20:23

      Понятно. Я тоже так считаю, но я знаю женщин за рулём, где мужики просто отдыхают. Где я работал, охраняя шефа за рулём были почти все их жёны и подруги местных бизнесменов, банкиров и депутатов. Были такие, что замучаешься их парковать, а были две, что фору могли дать многим водилам. Что ездили здорово, парковались и в самой машине шарили.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 10 ноября 2018, 20:23

      (с) женщина за рулем...
      Когда гоняем в Воронеж к родителям (540 км), то, как правило, доверяю жене часок порулить, пока рядом кемарю... Нормально и уверенно водит... Дорога на юг в такой же пропорции...

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 20:38

      Ангела Меркель рулит херово, но когда ты на бульдозере , это не сильно заметно)

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 20:48

      Это да... ))) Женщина за рулём-- красиво, но опасно. Ангела Меркель уже и ходит спотыкаясь, а за рулём пусть будет персональный водила.

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 20:53

      (с) пусть будет персональный водила

      с В.В.П. на камазе через крымский мост)

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 10 ноября 2018, 20:54

      я не прощаюсь, но удаляюсь...

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      shinnik > insider_retro 10 ноября 2018, 20:55

      "Просвистела и упала на столе, чуть поела, да, скатилась по золе.
      Убитых песен, да - мне нечего терять, мир так тесен - дай-ка, брат, тебя обнять.

      Всюду черти - надави, брат, на педаль, час до смерти, да, сгоревшего не жаль,
      А в чистом поле - ангелочки, васильки, мы на воле, и нет ни гари, ни тоски.

      А на небе встретят Сашка, да, Илья, хватит хлеба, да, сто грамм - без них нельзя.
      Что нам плакать, здесь не срам, чего страдать, рай не слякоть, вьюга - наша благодать."(С)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 ноября 2018, 21:09

      Транспорт уж больно не подходящий. На какой там ВВП вышивал, ладе калине, кажется.)))

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      MaxRnD > MaxRnD 10 ноября 2018, 21:23

      Хлопцы, спокойной ночи ! Я в печали.
      Ростов влип в очередной раз и в очередной раз я на немцах спустил почти всё, что нажито непосильным трудом в КП ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 10 ноября 2018, 21:54

      Спокойной ночи, Макс. Да, сегодня с прогнозами на КП многие попали. Ну вот сейчас за 5 минут Боруссия имела два таких момента, что просто диву даёшься, как можно было не забить.

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      insider_retro > MaxRnD 10 ноября 2018, 21:55

      (с) Я в печали...
      "Грубым даётся радость.
      Нежным даётся печаль.." (С.Есенин)

      Обманутые надежды - не повод для печали...
      Макс, споки-ноки!..))

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