Лига чемпионов. «Валенсия» обыграла «Янг Бойз»

Привет, Олег!.. Приветствую вольнодумцев!..
Не только «Янг Бойз» идёт с одним очком!..)) Мне, вроде, хватает!..))
А два очка и более - это уже перебор!..))
«Валенсия» обыграла «Янг Бойз» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.
Испанский клуб набрал 5 очков и поднялся на вторую строчку в группе, «Янг Бойз» одним очком идет последним.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Н. 4-й тур
Валенсия (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Мина, 14; 1:1 – Ассале, 37; 2:1 – Мина, 42; 3:1 – Солер, 56.