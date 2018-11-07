Черчесов: «Через пару дней решим, приедет ли Головин в Новогорск»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина. Игрок получил травму лодыжки.

«Поездка была запланирована заранее, жаль только, что Саша Головин не вышел во вторник на поле из-за повреждения. После того, как он сегодня побывал у медиков, мы с ним встретились, поговорили.

Пока решили подождать пару дней и посмотреть, как он будет себя чувствовать. Тогда и решим, приедет он 12 ноября в Новогорск или нет», – сказал Черчесов.

15 ноября Россия сыграет с Германией в товарищеском матче, 20 ноября – со Швецией в Лиге наций.