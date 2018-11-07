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    Черчесов: «Через пару дней решим, приедет ли Головин в Новогорск»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина. Игрок получил травму лодыжки.

    «Поездка была запланирована заранее, жаль только, что Саша Головин не вышел во вторник на поле из-за повреждения. После того, как он сегодня побывал у медиков, мы с ним встретились, поговорили.

    Пока решили подождать пару дней и посмотреть, как он будет себя чувствовать. Тогда и решим, приедет он 12 ноября в Новогорск или нет», – сказал Черчесов.

    15 ноября Россия сыграет с Германией в товарищеском матче, 20 ноября – со Швецией в Лиге наций.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    07.11.2018 19:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 ноября 2018, 20:24

      А он точно нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 20:17

      Александр, не торопись выходить, тем более в сборную РФ. Заверши полностью
      лечение. Выздоравливай.

      -1
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