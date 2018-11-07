Зе Луиш занимается в общей группе «Спартака» перед игрой с «Рейнджерс». Комбаров тренируется индивидуально

«Спартак» сегодня проводит тренировку накануне матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

В общей группе занимается нападающий Зе Луиш, пропустивший три предыдущих игры москвичей.

Защитник Дмитрий Комбаров тренируется по индивидуальному плану по причине мышечной усталости. Кроме того, индивидуально занимается травмированный защитник Самуэль Жиго, повредивший крестообразную связку колена в начале сентября.

Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.