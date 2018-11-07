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    Зе Луиш занимается в общей группе «Спартака» перед игрой с «Рейнджерс». Комбаров тренируется индивидуально

    «Спартак» сегодня проводит тренировку накануне матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

    В общей группе занимается нападающий Зе Луиш, пропустивший три предыдущих игры москвичей.

    Защитник Дмитрий Комбаров тренируется по индивидуальному плану по причине мышечной усталости. Кроме того, индивидуально занимается травмированный защитник Самуэль Жиго, повредивший крестообразную связку колена в начале сентября.

    Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2018 18:18
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 23:23

      Комбаров пусть отдыхает. О Жиго сейчас еще рано говорить. Зе Луиш должен быть в старте.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 20:11

      После травмы заиграть на хорошем уровне вряд ли получится, а то , что Комбарова не будет, наверно плюс.Больше вероятности, что с первым минут Мельгарехо выпустят.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 7 ноября 2018, 19:36

      По крайней мере Зе Луиш может добавить вариативности в атаке. Оногда очень не хватает мощного, высокого и прыгучего нападающего. Вопрос только в том, что отчудит в этот раз с составом Рианчо. Весьма непредсказуемый специалист. ДимКо хочется пожелать подольше "набирать форму". Можно и второй команде помочь ))

      10
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 7 ноября 2018, 18:55

      Зе Луиш стал большой загадкой в шоколаде. Никогда не знаешь, что от него ждать. Может отыграть ярко и мощно, а может и так, что думаешь, а есть ли он на поле, или в заявку не включили. Будем надеяться на первое.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 7 ноября 2018, 18:53

      Я ни в коей мере не желаю зла Дмитрию Комаброву, но выскажу пожелание (думаю, что многие спартачи со мной согласятся), чтобы он до окончания игроцкой карьеры тренировался по индивидуальному плану.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 ноября 2018, 18:45

      Это типа "звёзды"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 ноября 2018, 18:38

      надо рвать рейнджеров

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > Igor Belousov 7 ноября 2018, 18:44

      Чем или кем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 7 ноября 2018, 18:34

      Не уверен, что будет хуже если Комбаров не сыграет.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 7 ноября 2018, 18:29

      Когда у Комбарова успели устать мышцы?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Опорник84 7 ноября 2018, 20:06

      А легко думаешь днём тренироваться, а потом тусить в ночном клубе. Парень сутками на ногах...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      polozovs > Опорник84 8 ноября 2018, 07:25

      лет 5 назад

      0
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