КДК РФС отменил красную карточку Крыховяка в кубковом матче с «Енисеем»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, полученную им в матче 1/8 финала Кубка России с «Енисеем» (4:1), признав ее ошибочной.

Польский футболист был удален с поля на 71-й минуте за второе предупреждение.

«Локомотив» обратился с просьбой отменить красную карточку Крыховяка. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. ЭСК признала ошибочным решение судьи удалить Крыховяка. КДК отменил красную карточку Крыховяку в матче Кубка России с «Енисеем». Крыховяк сможет сыграть в следующем матче Кубка России», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В четвертьфинале Кубка России «Локомотив» встретится с «Рубином». Первая игра между командами состоится 5 или 6 декабря.