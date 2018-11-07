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    КДК РФС отменил красную карточку Крыховяка в кубковом матче с «Енисеем»

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, полученную им в матче 1/8 финала Кубка России с «Енисеем» (4:1), признав ее ошибочной.

    Польский футболист был удален с поля на 71-й минуте за второе предупреждение.

    «Локомотив» обратился с просьбой отменить красную карточку Крыховяка. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. ЭСК признала ошибочным решение судьи удалить Крыховяка. КДК отменил красную карточку Крыховяку в матче Кубка России с «Енисеем». Крыховяк сможет сыграть в следующем матче Кубка России», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    В четвертьфинале Кубка России «Локомотив» встретится с «Рубином». Первая игра между командами состоится 5 или 6 декабря.

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.11.2018 16:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +569

      avera 7 ноября 2018, 19:00

      Это Егорову пообещали новые зубы поменять.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 17:31

      А судью нужно тоже оштрафовать тыс. на 200.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 7 ноября 2018, 16:44

      Что-то отменяют, а что-то нет. Смешные

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 16:36

      Двойные стандарты.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 ноября 2018, 16:32

      а судье красную дали ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > giluxa1963 7 ноября 2018, 17:34

      Красную в 150000- 200000р?

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 ноября 2018, 16:23

      Неужели что то начало меняться в КДК РФС??Или это разовая акция??

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 16:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай, РФС, тащи паровоз, позорину эту, только не надорвись!

      -8
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      Рейтинг: +588

      Sergil 7 ноября 2018, 16:11

      А в своё время не отменил ошибочную желтую Смолова, из за которой тот не сыграл с ЦСКА. И вряд ли отменил бы такую же карточку игроку из условного Урала. Явно делают для чьей-то выгоды

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 7 ноября 2018, 16:11

      А что за прикол? Почему тогда Смолову не отменили желтую перед игрой с ЦСКА?

      3
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