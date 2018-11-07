Ибрагимович: «Все в курсе, что мною интересуются европейские клубы, но мой приоритет – «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что хочет продолжить карьеру в американском клубе.

Швед перешел в «Гэлакси» в марте этого года, подписав контракт до декабря 2019 года. В этом сезоне команда не сумела выйти в плей-офф МЛС.

Ранее сообщалось об интересе к 37-летнему футболисту со стороны «Милана» и «Реала».

«Клуб знает все мои пожелания, все мои требования. Это зависит от них, чего они хотят. Но они настроены очень позитивно. Они были очень добры ко мне.

«Лос-Анджелес Гэлакси» был очень любезен, они помогают мне и моей семье. Это все, что мне нужно. У меня хорошие отношения со всеми. Скажем так, я не переживаю.

Ни для кого не секрет, что мною интересуются европейские клубы, но мой приоритет – «Гэлакси». Я здесь, и я счастлив находиться здесь», – сказал Ибрагимович.