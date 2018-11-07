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    Ибрагимович: «Все в курсе, что мною интересуются европейские клубы, но мой приоритет – «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что хочет продолжить карьеру в американском клубе.

    Швед перешел в «Гэлакси» в марте этого года, подписав контракт до декабря 2019 года. В этом сезоне команда не сумела выйти в плей-офф МЛС.

    Ранее сообщалось об интересе к 37-летнему футболисту со стороны «Милана» и «Реала».

    «Клуб знает все мои пожелания, все мои требования. Это зависит от них, чего они хотят. Но они настроены очень позитивно. Они были очень добры ко мне.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» был очень любезен, они помогают мне и моей семье. Это все, что мне нужно. У меня хорошие отношения со всеми. Скажем так, я не переживаю.

    Ни для кого не секрет, что мною интересуются европейские клубы, но мой приоритет – «Гэлакси». Я здесь, и я счастлив находиться здесь», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Football Italia

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    07.11.2018 15:15
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