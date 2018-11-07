Дортмундская «Боруссия» во второй раз в сезоне не забила гол в ворота соперника

болею за Боруссию с 1989 года, играла вчера норм за исключением центра обороны и этого гребаного опорника Витселя!!!! мое мнение Вайгль на голову сильнее этого ишака, Витсель еще по зениту хер лишний шаг сделает, такое ощущение что он играет через лень!!!
Во прошедший вторник состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались в Мадриде «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась со счетом 2:0.
«Боруссия» всего во второй раз в сезоне не смогла забить гол в ворота соперника. В первый раз это случилось 31 августа в матче с немецкой Бундеслиги с «Ганновером». Та встреча завершилась со счетом 0:0.