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    Дортмундская «Боруссия» во второй раз в сезоне не забила гол в ворота соперника

    Во прошедший вторник состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались в Мадриде «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась со счетом 2:0.

    «Боруссия» всего во второй раз в сезоне не смогла забить гол в ворота соперника. В первый раз это случилось 31 августа в матче с немецкой Бундеслиги с «Ганновером». Та встреча завершилась со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 ноября 2018, 14:07

      болею за Боруссию с 1989 года, играла вчера норм за исключением центра обороны и этого гребаного опорника Витселя!!!! мое мнение Вайгль на голову сильнее этого ишака, Витсель еще по зениту хер лишний шаг сделает, такое ощущение что он играет через лень!!!

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