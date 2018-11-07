Дортмундская «Боруссия» во второй раз в сезоне не забила гол в ворота соперника

Во прошедший вторник состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались в Мадриде «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась со счетом 2:0.

«Боруссия» всего во второй раз в сезоне не смогла забить гол в ворота соперника. В первый раз это случилось 31 августа в матче с немецкой Бундеслиги с «Ганновером». Та встреча завершилась со счетом 0:0.