Консейсау – о матче с «Локомотивом»: «В таких условиях лучше не играть в футбол»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау остался доволен выступлением своей команды в игре Лиги чемпионов с «Локомотивом» на стадионе «Драгау».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

– Можно сказать, что этот матч был идеальным для «Порту»?

– В каждой игре можно что-то сделать лучше, что-то исправить. «Локомотив» тоже создавал нам проблемы. В начале второго тайма дважды угрожал нашим воротам. У нас возникали некоторые проблемы в коммуникации между защитниками. Поэтому соперник иногда довольно легко выбегал в атаку. Но в целом выступление «Порту» мне понравилось. Поле очень тяжелое, в таких условиях лучше не играть в футбол.

– Вы не первый раз говорите о проблемах в обороне.

– Да, в некоторые моменты матча баланс между нападением и атакой терялся. Такое случалось и в матче с «Локо» в Москве. В то же время в двух последних играх чемпионата мы практически ничего не дали создать соперникам.

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