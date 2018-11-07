Извините меня, уважаемые болелы Локомотива, но лучше бы Смолов на лавке сидел или, сказавшись больным, сидел на трибуне.
Так, по крайней мере, у болел была бы надежда, что Хведя, восстановившись, будет - о-го-го!
А так её, этой надежды, нет.
Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.
В этой встрече нападающий «Локомотива» Федор Смолов дебютировал в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 71-й минуте матча на замену вместо Эдера.
Россиянин пропустил матч первого тура «Локомотива» в турнире из-за дисквалификации, позже выбыл на месяц из-за травмы.
«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко