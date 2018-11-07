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    Смолов дебютировал в Лиге чемпионов

    Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.

    В этой встрече нападающий «Локомотива» Федор Смолов дебютировал в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 71-й минуте матча на замену вместо Эдера.

    Россиянин пропустил матч первого тура «Локомотива» в турнире из-за дисквалификации, позже выбыл на месяц из-за травмы.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 07:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 7 ноября 2018, 11:37

      Извините меня, уважаемые болелы Локомотива, но лучше бы Смолов на лавке сидел или, сказавшись больным, сидел на трибуне.
      Так, по крайней мере, у болел была бы надежда, что Хведя, восстановившись, будет - о-го-го!
      А так её, этой надежды, нет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 10:31

      Смолова на поле не было видно

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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 ноября 2018, 08:10

      вот почему локомотив не выигрывает

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      Рейтинг: +3609

      александр п > спанчес 7 ноября 2018, 08:21

      Смешно с таким составом на что то претендовать в ЛЧ.

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