Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.

В этой встрече нападающий «Локомотива» Федор Смолов дебютировал в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 71-й минуте матча на замену вместо Эдера.

Россиянин пропустил матч первого тура «Локомотива» в турнире из-за дисквалификации, позже выбыл на месяц из-за травмы.

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