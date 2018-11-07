Российское посольство запросило разъяснения в Монако о задержании владельца «Монако» Рыболовлева

Российское посольство во Франции направило властям Монако запрос относительно задержания владельца футбольного клуба «Монако» российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

«Посольство запросило разъяснения в Монако по поводу поступившей из СМИ информации о задержании российского гражданина Дмитрия Рыболовлева. В посольство в Париже, генеральное консульство в Марселе и консульскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер не поступало обращений от Рыболовлева в связи с его задержанием», – сказал представитель посольства.

Ранее стало известно, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по требованию генеральной прокуратуры княжества. Его поместили в изолятор буквально за несколько часов до начала игры против «Брюгге». Сообщается также, что в офисе и на его вилле прошли обыски.

Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ