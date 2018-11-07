Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Российское посольство запросило разъяснения в Монако о задержании владельца «Монако» Рыболовлева

    Российское посольство во Франции направило властям Монако запрос относительно задержания владельца футбольного клуба «Монако» российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

    «Посольство запросило разъяснения в Монако по поводу поступившей из СМИ информации о задержании российского гражданина Дмитрия Рыболовлева. В посольство в Париже, генеральное консульство в Марселе и консульскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер не поступало обращений от Рыболовлева в связи с его задержанием», – сказал представитель посольства.

    Ранее стало известно, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по требованию генеральной прокуратуры княжества. Его поместили в изолятор буквально за несколько часов до начала игры против «Брюгге». Сообщается также, что в офисе и на его вилле прошли обыски.

    Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 06:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 ноября 2018, 10:48

      Смех да и только

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 ноября 2018, 09:10

      А чего разъяснять-то? "Вор должен сидеть в тюрьме"

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 