Анри: «Пропустив от «Брюгге», «Монако» перестал играть»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:4). Красно-белые замыкают квартет.

«Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы.

Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит», – сказал француз.

«Монако» не побеждает с августа.