Анри: «Пропустив от «Брюгге», «Монако» перестал играть»

Монако перестал играть гораздо раньше-еще летом и причина скорее всего не в уровне игроков. У Анри мало шансов исправить ситуацию.
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:4). Красно-белые замыкают квартет.
«Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы.
Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит», – сказал француз.
«Монако» не побеждает с августа.