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    Анри: «Пропустив от «Брюгге», «Монако» перестал играть»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:4). Красно-белые замыкают квартет.

    «Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы.

    Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но, как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит», – сказал француз.

    «Монако» не побеждает с августа.

    Источник: УЕФА

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    07.11.2018 01:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 ноября 2018, 11:18

      Монако перестал играть гораздо раньше-еще летом и причина скорее всего не в уровне игроков. У Анри мало шансов исправить ситуацию.

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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 7 ноября 2018, 05:17

      Сложно будет Анри конечно с ними, надеемся что он найдет решение как помочь команде остаться в Лиге 1, ЛЧ уже не в счёт.

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