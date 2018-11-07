Лига чемпионов. «Барселона» без Месси сыграла вничью с «Интером», «Тоттенхэм» одержал волевую победу над ПСВ

Состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете В. «Барселона» гостила в Милане и не смогла обыграть местный коллектив. Гол у каталонцев забил форвард Малком.

В другой встрече «Тоттенхэм» победил голландцев, причем лондонцы пропустили первыми. Дублем отметился Гарри Кейн.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

Тоттенхэм (Англия) – ПСВ (Голландия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Де Йонг, 2; 1:1 – Кейн, 78; 2:1 – Кейн, 89.

Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Малком, 83; 1:1 – Икарди, 87.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов