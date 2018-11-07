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    Лига чемпионов. «Барселона» без Месси сыграла вничью с «Интером», «Тоттенхэм» одержал волевую победу над ПСВ

    Состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете В. «Барселона» гостила в Милане и не смогла обыграть местный коллектив. Гол у каталонцев забил форвард Малком.

    В другой встрече «Тоттенхэм» победил голландцев, причем лондонцы пропустили первыми. Дублем отметился Гарри Кейн.

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Тоттенхэм (Англия) – ПСВ (Голландия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Де Йонг, 2; 1:1 – Кейн, 78; 2:1 – Кейн, 89.

    Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Малком, 83; 1:1 – Икарди, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 00:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 10:54

      Для Барселоны это приемлемый результат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 ноября 2018, 10:08

      Особая Радость за Малкома.а то совсем паренёк загрустил на банке.может,забитый мяч хоть немного улучшит его ситуацию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 ноября 2018, 09:15

      Да

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 ноября 2018, 02:17

      это что за розовые фломенго играли ахахаха. а еще тут про Реал вякали барсеножки. ну что теперь девичья команда в своей цветовой форме. как им она идет

      1
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      Рейтинг: +885

      kliker 7 ноября 2018, 01:37

      Барса в своей розовой гостевой форме выглядят как пупсики на поле,
      это какое-то фантасмогорическое зрелище из фильмов ужасов.

      2
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 7 ноября 2018, 01:05

      Барса основательно на классе размялась в Милане...

      0
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