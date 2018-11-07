Лига чемпионов. «Локомотив» разгромно проиграл «Порту» и лишился шансов на плей-офф

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» играл в гостях против «Порту». Несмотря на гол Джефферсона Фарфана, железнодорожники уступили. Наша команда идет без набранных очков.

Теперь вне зависимости от оставшихся двух встреч москвичи не попадут в плей-офф Лиги чемпионов, но могут побороться за весеннюю стадию Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Порту (Португалия) – Локомотив (Россия) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эррера, 2; 2:0 – Марега, 42; 2:1 – Фарфан, 59; 3:1 – Корона, 67; 4:1 – Отавио, 90+3.

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес (Оливейра, 84), Браими (Отавио, 68), Корона (Эрнани, 77), Марега.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш (Фарфан, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 71).

Предупреждения: Фелипе, 48; Милитао, 61; Отавио, 84 – Чорлука, 3.

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