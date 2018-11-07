Лига чемпионов. «Локомотив» разгромно проиграл «Порту» и лишился шансов на плей-офф

Давайте не предвзято посмотрим. Кто бы мог сыграть в лч в данном сезоне из рфпл лучше чем локо? Зенит-да, ресурсов достаточно. Краснодар? Ну не факт, что их бы не размазали, как локомотив, но интересно посмотреть, правда сам Краснодар из года в год не хочет напрягаться в борьбе за путёвку. Цска? Вот поют оды ему. Обыграли реал, но реал тогда уже был в такой яме, что они могли ливануть не глядя любой команде. Если убрать за скобки эту победу (я не умаляю достоинств армейцев) то в чистом остатке ничья с заштатной Викторией и два матча с ромой, которая не шибко напрягаясь. Дай бог, чтобы армейцы прошли дальше куда-нибудь, но, не удивлюсь, что их тоже поносить будут фантики. Спартак свой класс показал в очередной раз оступившись в предвариловке, и судя по игре им стоит быть благодарными за это, а то бы соревновались с локомотивом за худший результат. Остальные клубы не стоит расценивать серьёзно, они в рфпл стабильностью не отличаются, а вы хотите лч
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» играл в гостях против «Порту». Несмотря на гол Джефферсона Фарфана, железнодорожники уступили. Наша команда идет без набранных очков.
Теперь вне зависимости от оставшихся двух встреч москвичи не попадут в плей-офф Лиги чемпионов, но могут побороться за весеннюю стадию Лиги Европы.
Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
Порту (Португалия) – Локомотив (Россия) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Эррера, 2; 2:0 – Марега, 42; 2:1 – Фарфан, 59; 3:1 – Корона, 67; 4:1 – Отавио, 90+3.
«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес (Оливейра, 84), Браими (Отавио, 68), Корона (Эрнани, 77), Марега.
«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш (Фарфан, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 71).
Предупреждения: Фелипе, 48; Милитао, 61; Отавио, 84 – Чорлука, 3.