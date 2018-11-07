Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. «Локомотив» разгромно проиграл «Порту» и лишился шансов на плей-офф

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» играл в гостях против «Порту». Несмотря на гол Джефферсона Фарфана, железнодорожники уступили. Наша команда идет без набранных очков.

    Теперь вне зависимости от оставшихся двух встреч москвичи не попадут в плей-офф Лиги чемпионов, но могут побороться за весеннюю стадию Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

    Порту (Португалия) – Локомотив (Россия) – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эррера, 2; 2:0 – Марега, 42; 2:1 – Фарфан, 59; 3:1 – Корона, 67; 4:1 – Отавио, 90+3.

    «Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес (Оливейра, 84), Браими (Отавио, 68), Корона (Эрнани, 77), Марега.

    «Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш (Фарфан, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 71).

    Предупреждения: Фелипе, 48; Милитао, 61; Отавио, 84 – Чорлука, 3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии82
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 10 ноября 2018, 00:40

      Давайте не предвзято посмотрим. Кто бы мог сыграть в лч в данном сезоне из рфпл лучше чем локо? Зенит-да, ресурсов достаточно. Краснодар? Ну не факт, что их бы не размазали, как локомотив, но интересно посмотреть, правда сам Краснодар из года в год не хочет напрягаться в борьбе за путёвку. Цска? Вот поют оды ему. Обыграли реал, но реал тогда уже был в такой яме, что они могли ливануть не глядя любой команде. Если убрать за скобки эту победу (я не умаляю достоинств армейцев) то в чистом остатке ничья с заштатной Викторией и два матча с ромой, которая не шибко напрягаясь. Дай бог, чтобы армейцы прошли дальше куда-нибудь, но, не удивлюсь, что их тоже поносить будут фантики. Спартак свой класс показал в очередной раз оступившись в предвариловке, и судя по игре им стоит быть благодарными за это, а то бы соревновались с локомотивом за худший результат. Остальные клубы не стоит расценивать серьёзно, они в рфпл стабильностью не отличаются, а вы хотите лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 7 ноября 2018, 11:14

      ПОЛНЫЙ ПЕРДОМОНОКЛЬ!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 7 ноября 2018, 11:14

      это наш уровень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 10:57

      Опять неудача. Справедливости ради надо заметить что Порту по уровню выше Локомотива.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 7 ноября 2018, 10:18

      Вспоминаю как "топтались" по Спартаку,после 7:0 от Ливерпуля,и смотрю на теперешние комментарии-ничего на изменилось. Господа-товарищи,пора признать ,что уровень нашего футбола-ЛЕ,в лучшем случае. И дело,не в тренерах..,дело в отношении и профессионализме самих футболистов. В общем : "не стреляйте пианиста-он,играет,как умеет". Всем хорошего дня!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 7 ноября 2018, 09:18

      Самое обидное , что это мы , граждане России оплачиваем немаленькую зарплату Геркусу Семину, всему штабу команды , прикормленным журналистом, игрокам , разве Крыховяк должен получать в России в год больше 2 миллионов долларов, где минимальная зарплата при вычете подоходного налога меньше 10 тыс. Расходы на жирование Локо, это цены на билеты и грузоперевозки. Мирончукам и компании не стыдно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 7 ноября 2018, 10:13

      Если перечислить ,что оплатили граждане России : яхты,замки дворцы ,зарубежные футбольные и баскетбольные команды.То расходы на Локо даже смешно будет вспоминать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 ноября 2018, 09:13

      Вполне предсказуемый итог

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 7 ноября 2018, 09:08

      Локо играл хорошо были моменты. Порту реализовал свои моменты а локо нет вот и всё. А в четырёх матчах которые локо сыграл он хуже соперника не в одном матче не смотрелся. Что делать бывает кому то везёт кому то нет. Но говорит что локо дно это не правильно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      Yuriysss 7 ноября 2018, 08:55

      Этому клубу нужно запретить играть в еврокубках,позорище просто.Один тут недавно писал мол зато в чемпионате хорошо играют,нахрен нужен ваш чемпионат.Не дай бог они опять попадут в европу,команда никакая!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 7 ноября 2018, 08:49

      Так обосраться надо было еще суметь. Это ТУПИК...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 