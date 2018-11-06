После первого тайма «Монако» без Головина проигрывает 0:3 «Брюгге», а «Ливерпуль» уступает «Црвене Звезде» 0:2

Завершились первые таймы в двух первых матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Обратим внимание на их результаты.

«Ливерпуль» гостит в Белграде и проигрывает со счетом 0:2. Оба гола у сербов забил один и тот же футболист.

«Монако», играющий без травмированного Александра Головина, дома разгромно уступает «Брюгге». Красно-белые в текущем розыгрыше ни разу не побеждали.