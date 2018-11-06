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    После первого тайма «Монако» без Головина проигрывает 0:3 «Брюгге», а «Ливерпуль» уступает «Црвене Звезде» 0:2

    Завершились первые таймы в двух первых матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Обратим внимание на их результаты.

    «Ливерпуль» гостит в Белграде и проигрывает со счетом 0:2. Оба гола у сербов забил один и тот же футболист.

    «Монако», играющий без травмированного Александра Головина, дома разгромно уступает «Брюгге». Красно-белые в текущем розыгрыше ни разу не побеждали.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2018 21:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 ноября 2018, 22:48

      Развал полнейший. Куча перспективных игроков, совершенно не умеющих взаимодействовать.
      У Анри есть шанс поэкспериментировать, поработать над тактикой и связями, сливая сезон. Рыболовлев в КПЗ (не знаю, как это будет по французски :) ). Ему будет маленько не до футбола.

      1
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      Рейтинг: +502

      diemens74 6 ноября 2018, 22:12

      Ливер сливает, Монако сам по себе слился, 3,14здец.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 ноября 2018, 21:56

      Монако играет так, что даже в РПЛ бы ничего им не светило, не то, что в ЛЧ или Лиге 1. Жардима уволили, а в игре вообще изменений нет, будто вообще команда без коуча сама по себе что-то исполняет. Глик и Сидибе - это нечто, просто лапоть и телега. Хотел бы я тоже вот так играть как школьник и иметь миллионы в валюте на счету в банке. Спорт воистину велик в своей щедрости. Благотворительность прямо какая-то.
      Не вижу причин не уволить Анри в ближайшее время. Я был удивлён, когда он согласился на эту работу. Тренер без опыта и сразу в такую завороху лезет. Что-то Зеедорфа в Милане вспомнил.

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt > Cules2013 6 ноября 2018, 22:51

      Ну в РПЛ есть Анжи, Енисей, Уфа, Спартак. У этих клубов пока тоже не катит. Вот бы этим клубам с Монако в спаринге поработать ))

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