Ибрагимович рассказал, как хотел сорвать свой переход из «Милана» в «ПСЖ» в 2012 году

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как не хотел переходить из «Милана» в «ПСЖ» в 2012 году. По словам шведа, бывший президент миланцев Адриано Галлиани договорился с парижским клубом о трансфере за его спиной.

«Галлиани сказал мне: «Не волнуйся, Златан, мы тебя не продадим. Несколько недель спустя я был у себя дома в Ваксхольме. Я просто катался на водных лыжах, когда увидел, что на моем телефоне пять пропущенных звонков от Мино [Райолы, агента футболиста].

Мино сказал: «Окей, Леонардо позвонит тебе». Леонардо? Леонардо – это кто? И вдруг я понял: он говорил о спортивном директоре «ПСЖ». Я сказал Мино, что не буду отвечать на его звонок, потому что Галлиани подтвердил мне, что не продаст меня. И тогда Мино просто сказала мне: «Я знаю, но он уже сделал это».

Когда я говорил с Мино тем летом, я сказал ему, что мы сделаем мой трансфер для «ПСЖ» как можно более затруднительным. Я хотел зарабатывать столько же, сколько в «Милане». И я хотел, чтобы они сказали что-то вроде: «Чувак, ты преувеличиваешь, ты просишь слишком много».

Я хотел использовать это, чтобы они отступили. Поэтому я сказал Мино записать все, что я хотел. Я перечислил все свои желания, и когда я закончил, я сказал Хелене [жене Райолы], что они никогда не примут такие условия. Это было невозможно. Но через 20 минут Мино позвонил мне и сказал: «У тебя есть все, что ты просил». После этого пути назад уже не было.

Я сказал ему: «Хорошо, подготовь все». Я человек слова. Когда я говорю, что собираюсь сделать что-то, я это делаю”, – сказал Ибрагимович.