Перес сомневается в назначении Мартинеса из-за того, что тренер поддержал независимость Каталонии

Да Жардима назначат до лета, а дальше уже будут думать, а там и Моур освободится и Реал, как пирожки, раздербанется
«Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
При этом президента мадридцев Флорентино Переса и совет директоров клуба смущает тот факт, что испанец ранее выступал за проведение в Каталонии референдума за независимость.
В октябре «Реал» уволил с поста тренера Хулена Лопетеги, назначив исполняющим обязанности Сантьяго Солари. По информации СМИ, в шорт-лист мадридского клуба также входят Жозе Моуринью, Маурисио Покеттино и Леонарду Жардим.