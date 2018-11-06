Перес сомневается в назначении Мартинеса из-за того, что тренер поддержал независимость Каталонии

«Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

При этом президента мадридцев Флорентино Переса и совет директоров клуба смущает тот факт, что испанец ранее выступал за проведение в Каталонии референдума за независимость.

В октябре «Реал» уволил с поста тренера Хулена Лопетеги, назначив исполняющим обязанности Сантьяго Солари. По информации СМИ, в шорт-лист мадридского клуба также входят Жозе Моуринью, Маурисио Покеттино и Леонарду Жардим.