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    Перес сомневается в назначении Мартинеса из-за того, что тренер поддержал независимость Каталонии

    «Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

    При этом президента мадридцев Флорентино Переса и совет директоров клуба смущает тот факт, что испанец ранее выступал за проведение в Каталонии референдума за независимость.

    В октябре «Реал» уволил с поста тренера Хулена Лопетеги, назначив исполняющим обязанности Сантьяго Солари. По информации СМИ, в шорт-лист мадридского клуба также входят Жозе Моуринью, Маурисио Покеттино и Леонарду Жардим.

    Источник: Tribalfootball

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    06.11.2018 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 17:52

      Да Жардима назначат до лета, а дальше уже будут думать, а там и Моур освободится и Реал, как пирожки, раздербанется

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