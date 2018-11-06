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    Черчесов сфотографировался с Левом: «Нам предстоит тяжелый матч»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме фотографию с тренером сборной Германии Йоахимом Левом.

    Команды встретятся в товарищеском матче в Лейпциге 15 ноября.

    «Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч», – написал Черчесов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    06.11.2018 16:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:32

      Трудно даже предугадать победителя. Наверное победит дружба 1:1.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 6 ноября 2018, 17:34

      Ну Лёву точно предстоит тяжелый матч. Ибо если он встрянет еще и России - точно будет отправлен в отставку))

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 ноября 2018, 16:22

      Станислав как и ВОВА , свободно разговаривает с немцами на их языке...

      2
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      ...
      Рейтинг: +278

      MrNao1 > ribavadim 6 ноября 2018, 17:22

      С Вовой немцам приходится разговаривать по-русски))

      0
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