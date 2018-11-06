Черчесов сфотографировался с Левом: «Нам предстоит тяжелый матч»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме фотографию с тренером сборной Германии Йоахимом Левом.

Команды встретятся в товарищеском матче в Лейпциге 15 ноября.

«Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч», – написал Черчесов.