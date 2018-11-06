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    Орлов: «Паредеса за удаление надо наказать как профессионала – огромным денежным штрафом»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение относительно игры аргентинских легионеров «Зенита». В матче 13-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом» (1:0) в минувшие выходные Леандро Паредес был удален с поля.

    «Многие коллеги говорят о том, что главная проблема «Зенита» связана с отсутствием игры. Но у «Зенита», конечно, другая проблема. Она связана с легионерами из Аргентины. Паредес, как играет сейчас, не играл даже при Манчини. Он – ведущий игрок, все атаки строятся через него. Но что же происходит? Почему он уже третий матч в этом сезоне пропустит из-за дисквалификации?

    Когда Паредес уходил с поля, ему что-то обидное сказал Дзюба. И правильно сделал, что сказал. Мы все видели, с каким укором на Леандро смотрел Семак. В данной ситуации лучшее наказание – не порицание, наказание для профессионала – огромный денежный штраф.

    Паредес сейчас вызывается в сборную Аргентины. А отношение к «Зениту», к России, оно такое, временное. Ну я здесь, но скоро уйду, вот я играю, что-то показываю, а дальше буду делать то, что я хочу. Вот эта вторая желтая карточка – он прыгает двумя ногами в центре поля. Ну это точно желтая карточка, даже может быть прямая красная. Это какое-то футбольное бесстыдство даже. Ну нельзя так», – сказал Орлов.

    Источник: «ГСО Live»

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    06.11.2018 11:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +422

      TRELL 6 ноября 2018, 22:33

      Все верно сказал! Впереди матч с Цска в лиге,а у нас нет Паредеса и,тем более,Нобоа... Пипец!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:43

      Гена, не поясничай. Ну удалили и удалили, клуб сам разберется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo 6 ноября 2018, 20:14

      Ну не знаю , не согласен... Наказывать нужно за отсутствие самоотдачи, всё-таки жёлтую даёт судья...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 ноября 2018, 19:35

      да бляха посадить в сизо к Кокорину за наглость такую (старый маразматик )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 18:42

      Гена стал кровожадным?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 6 ноября 2018, 15:57

      Главная проблема Зенита - Орлов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 ноября 2018, 13:22

      А вот здесь я с Орловым согласен. У легионера в контракте должен быть пункт о денежном штрафе (большом) за умышленную грубость.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 ноября 2018, 12:10

      Заприте его на базе и жарьте

      -2
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