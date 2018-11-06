Орлов: «Паредеса за удаление надо наказать как профессионала – огромным денежным штрафом»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение относительно игры аргентинских легионеров «Зенита». В матче 13-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом» (1:0) в минувшие выходные Леандро Паредес был удален с поля.

«Многие коллеги говорят о том, что главная проблема «Зенита» связана с отсутствием игры. Но у «Зенита», конечно, другая проблема. Она связана с легионерами из Аргентины. Паредес, как играет сейчас, не играл даже при Манчини. Он – ведущий игрок, все атаки строятся через него. Но что же происходит? Почему он уже третий матч в этом сезоне пропустит из-за дисквалификации?

Когда Паредес уходил с поля, ему что-то обидное сказал Дзюба. И правильно сделал, что сказал. Мы все видели, с каким укором на Леандро смотрел Семак. В данной ситуации лучшее наказание – не порицание, наказание для профессионала – огромный денежный штраф.

Паредес сейчас вызывается в сборную Аргентины. А отношение к «Зениту», к России, оно такое, временное. Ну я здесь, но скоро уйду, вот я играю, что-то показываю, а дальше буду делать то, что я хочу. Вот эта вторая желтая карточка – он прыгает двумя ногами в центре поля. Ну это точно желтая карточка, даже может быть прямая красная. Это какое-то футбольное бесстыдство даже. Ну нельзя так», – сказал Орлов.