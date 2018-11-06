Фавр: «Против «Атлетико» невозможно доминировать все 90 минут»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что в предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» все решат мелкие детали.

«Иногда все решают детали. В Дортмунде мы вели 1:0, но после перерыва сели слишком глубоко. «Атлетико» пробил в штангу и едва не сравнял. Против такой команды невозможно доминировать все 90 минут», – заявил Фавр.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Боруссия» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.