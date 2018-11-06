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    Анри: «Победа в ЛЧ очень важна, она поможет «Монако» войти в колею»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что его команде необходима победа, которая поможет переломить неудачный старт в сезоне.

    «Все сложится нормально, за две недели нельзя все сделать. Некоторые вещи были сделаны в последнее время и они сработали в матче с «Брюгге». Сложно принять поражение против «Реймса», так как мы ничего не показали. Это сложно понять, потому что были улучшения перед матчем с «Реймсом».

    Мы работаем над многим, стараемся менять некоторые вещи, когда игроки возвращаются после травм, мы пытаемся найти схему, которая работает. Матч Лиги чемпионов – положительный момент, так как он позволяет не думать о плохом. Он может помочь нам войти в колею, если мы победим.

    Чтобы снова обрести уверенность в себе победа очень важна. Она позволяет иначе работать, когда ты победил, то уверенности в себе больше», – сказал Анри.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Брюгге» состоится во вторник, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.

    Источник: ФК «Монако»

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    06.11.2018 08:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:10

      Победа Монако в этом матче, будет для них как лекарство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      dimOK752 6 ноября 2018, 13:07

      Анри в долгую стрельнет, но сейчас - не думаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 6 ноября 2018, 09:59

      Пора бы уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 ноября 2018, 09:45

      без головина эта игра уже не интересна...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 ноября 2018, 09:20

      Флаг в руки!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 6 ноября 2018, 08:38

      Сложно , но можно

      0
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