Анри: «Победа в ЛЧ очень важна, она поможет «Монако» войти в колею»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что его команде необходима победа, которая поможет переломить неудачный старт в сезоне.

«Все сложится нормально, за две недели нельзя все сделать. Некоторые вещи были сделаны в последнее время и они сработали в матче с «Брюгге». Сложно принять поражение против «Реймса», так как мы ничего не показали. Это сложно понять, потому что были улучшения перед матчем с «Реймсом».

Мы работаем над многим, стараемся менять некоторые вещи, когда игроки возвращаются после травм, мы пытаемся найти схему, которая работает. Матч Лиги чемпионов – положительный момент, так как он позволяет не думать о плохом. Он может помочь нам войти в колею, если мы победим.

Чтобы снова обрести уверенность в себе победа очень важна. Она позволяет иначе работать, когда ты победил, то уверенности в себе больше», – сказал Анри.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Брюгге» состоится во вторник, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.