Черчесов: «Заболотный в сборной? Не хотим рушить связи. У него с взаимопонимание Дзюбой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызовов форварда «Зенита» Антона Заболотного в команду.

– Заболотный очень мало играет в последнее время. Чем он интересен сборной?

– Это последний сбор в году, внимательно относимся к любому кандидату. Не хотим рушить связи. Заболотный выглядит хорошо, когда выходит на поле, они с Дзюбой комфортно себя чувствуют, есть взаимопонимание.

Но если так будет продолжаться, после перерыва будем по-другому на какие-то вещи смотреть. Есть моменты, которые нам надо учитывать.

У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин