Черчесов: «Заболотный в сборной? Не хотим рушить связи. У него с взаимопонимание Дзюбой»

Если и есть взаимопонимание, то только в пивнухе )
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызовов форварда «Зенита» Антона Заболотного в команду.
– Заболотный очень мало играет в последнее время. Чем он интересен сборной?
– Это последний сбор в году, внимательно относимся к любому кандидату. Не хотим рушить связи. Заболотный выглядит хорошо, когда выходит на поле, они с Дзюбой комфортно себя чувствуют, есть взаимопонимание.
Но если так будет продолжаться, после перерыва будем по-другому на какие-то вещи смотреть. Есть моменты, которые нам надо учитывать.
У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин