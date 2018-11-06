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    Черчесов: «Заболотный в сборной? Не хотим рушить связи. У него с взаимопонимание Дзюбой»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызовов форварда «Зенита» Антона Заболотного в команду.

    – Заболотный очень мало играет в последнее время. Чем он интересен сборной?

    – Это последний сбор в году, внимательно относимся к любому кандидату. Не хотим рушить связи. Заболотный выглядит хорошо, когда выходит на поле, они с Дзюбой комфортно себя чувствуют, есть взаимопонимание.

    Но если так будет продолжаться, после перерыва будем по-другому на какие-то вещи смотреть. Есть моменты, которые нам надо учитывать.

    У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин

    Источник: Официальный сайт РФС

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    06.11.2018 01:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 ноября 2018, 20:25

      Если и есть взаимопонимание, то только в пивнухе )

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:45

      Связи какие то у них нерушимые.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 13:08

      классный какой юмор от чечеса прямо шедевр / комфортно себя чувствуют/

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 ноября 2018, 12:33

      Болото или платит лысому за место или имеет компромат...

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:13

      Такое чувство, что Черчесов с кем-то поспорил на Заболотного....)))

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 ноября 2018, 11:12

      Встреча Ростов-Зенит, единственный кто играл с желанием- это Заболотный.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:11

      Заболотный - Гуру Дзюбы.)))

      2
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 6 ноября 2018, 09:59

      Фигасе Саламыч выдает... У Заболотного связь с Дзюбой. но поскольку вместе они практически никогда не играют, речь же явно не про футбол.

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 ноября 2018, 09:01

      А почему бы их одновременно не выпустить с дзюбой.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > РМЗ 6 ноября 2018, 10:46

      Так в Зените выпускают их вместе, когда нужно отыгрываться против плотной обороны.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 6 ноября 2018, 08:58

      Черчес прямо полный бред несёт сказал бы прямо что Заболотный это его любимчик какое на хрен взаимопонимание когда его выпускают на 85 или 90 минуте

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