«Спорт день за днем»: «Краснодар» может арендовать Глушакова»

Было бы неплохо и для Спартака и для Глушакова.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может уйти в аренду в «Краснодар». Об этом сообщает «Спорт день за днем».
«Краснодар» ищет замену хавбеку Павлу Мамаеву, который сейчас находится в СИЗО по делу о хулиганстве и нанесении побоев.
Также сообщается, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинет команду до конца этой недели. 12 ноября клуб должен возглавить Олег Кононов, который сейчас работает в «Арсенале».
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