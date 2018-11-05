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    «Спорт день за днем»: «Краснодар» может арендовать Глушакова»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может уйти в аренду в «Краснодар». Об этом сообщает «Спорт день за днем».

    «Краснодар» ищет замену хавбеку Павлу Мамаеву, который сейчас находится в СИЗО по делу о хулиганстве и нанесении побоев.

    Также сообщается, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинет команду до конца этой недели. 12 ноября клуб должен возглавить Олег Кононов, который сейчас работает в «Арсенале».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.11.2018 23:27
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:27

      Было бы неплохо и для Спартака и для Глушакова.

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 6 ноября 2018, 11:48

      удачи! Мы всей трибуной просим руководство Краснодара, да и любого другого клуба, забрать этого потрясающего игрока из Спартака !

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:06

      Для Спартака выгодно показать Китайцам, что Глушаков топ-игрок. Только как? Может нарезку из его голов двухлетней давности сделать? Надо подключать Измайлова, как-то он же уговорил Федуна купить Педрошу???

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 6 ноября 2018, 10:46

      Не знаю не знаю. Так то нахрен он нам нужен.

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Mazai-NN 6 ноября 2018, 11:01

      Забирайте, Забирайте...)))

      0
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > Mazai-NN 6 ноября 2018, 14:41

      Привет Николай! Ты в чате, не сделал прогноз на Лигу чемпионов, на Наполи.

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 ноября 2018, 09:55

      Дениску в Краснодар ??? Похоже на брехню !!! От Феди-ЗМС избавились, а теперь Глушаков ???

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Докторо123 6 ноября 2018, 13:11

      Лимит не тётка,могут взять ,тем более нужно укрепляться ,появились чемпионские перспективы.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 ноября 2018, 09:23

      Да куда угодно, лишь бы его рожу больше не видеть!!!

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 6 ноября 2018, 09:11

      нах шлюшак нужен краснодару? ему лучше к шаве в кайрат,там ещё не знают какой он андон

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 6 ноября 2018, 08:44

      извиняюсь; уходит глубоко в а проиграют туляки

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 6 ноября 2018, 08:41

      в статью засунули все:глубоко в аренду. мамаеву замену. Рауль уходит. канонов в спорта. не одной ссылки откуда информация. не сайт а желтая газете на. а если серьезно то жаль коронован долго не дадут поработать . буду рад если ошибаюсь. от перехода проиграют толчки Краснодар до сих пор играет на его фундаменте.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Серёга Краснодарский 6 ноября 2018, 09:24

      Серёга, зря ты русский язык прогуливал

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский > filosof sparty 6 ноября 2018, 12:55

      Тарас вы строго не судите просто клавиатура на телефоне мала да и писал искренне переживая до чего СПАРТАК довели и за приход очередного сбитого летчика в Краснодар. Хотя Ари поначалу Спартаку много забивал

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 6 ноября 2018, 08:09

      Пускай забирают а лучше покупают,,,только вот как бы и у вас смуту не поднял,не хотелось бы Краснодар привлекательная команда,,,,,

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