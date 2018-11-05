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    «Спорт-Экспресс»: Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября 

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов продолжит работу в «Спартаке». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Специалист приступит к работе в московском клубе 12 ноября, вместе с Кононовым в «Спартак» перейдут члены тренерского штаба «Арсенала».

    Кононов возглавил «Арсенал» 1 июня 2018 года. Сейчас тульский клуб занимает 12-ю строчку в таблице.

    «Спартак» снова проиграл. Как это было

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2018 01:47
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 ноября 2018, 17:51

      У Спартака-то неплохой потенциал с игроками и если Кононов найдет правильное место для каждого на поле, то результат может и появиться. Во всяком случае Кононов думающий тренер. Возможно и не получится, но хуже уже, по-моему, и быть не может. Время покажет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 5 ноября 2018, 17:08

      ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ...МЯСНЫЕ ВУРДАЛАКИ СОЖРУТ ЕГО С ПОТРОХАМИ ПОСЛЕ 2 ГО ПОРАЖЕНИЯ)

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 5 ноября 2018, 16:09

      Зачем это Конану - непонятно...срубить бабла и свалить летом? не вижу в нём тренера,способного вытащить Спартак из болота...

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 14:55

      Нужен не только тренер ,но и твердая рука хозяина команды.

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 ноября 2018, 11:50

      Задолбали....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 5 ноября 2018, 11:23

      ...до весны...

      0
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      Рейтинг: +2744

      a_who 5 ноября 2018, 11:12

      Думаю ненадолго.

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      Рейтинг: +2455

      docndoc 5 ноября 2018, 10:50

      Кононову для достижения поставленных задач потребуется в одной руке кнут, а в другой - нет, не пряник - пистолет без глушителя

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 ноября 2018, 09:52

      Сейчас тульский клуб занимает 12-ю строчку в таблице, а с Кононовым спам займет 15-ю.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 ноября 2018, 09:45

      Ну не знаю . Я понимаю что тренер работает для того чтобы попасть в клуб с большими амбициями , в Спартак сейчас сильно разобран и дело не в тренере ! Удачи конечно Кононову , но думаю на долго он не останется !

      2
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