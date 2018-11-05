«Спорт-Экспресс»: Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября 

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов продолжит работу в «Спартаке». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист приступит к работе в московском клубе 12 ноября, вместе с Кононовым в «Спартак» перейдут члены тренерского штаба «Арсенала».

Кононов возглавил «Арсенал» 1 июня 2018 года. Сейчас тульский клуб занимает 12-ю строчку в таблице.

«Спартак» снова проиграл. Как это было