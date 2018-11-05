«Спорт-Экспресс»: Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября 

У Спартака-то неплохой потенциал с игроками и если Кононов найдет правильное место для каждого на поле, то результат может и появиться. Во всяком случае Кононов думающий тренер. Возможно и не получится, но хуже уже, по-моему, и быть не может. Время покажет
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов продолжит работу в «Спартаке». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Специалист приступит к работе в московском клубе 12 ноября, вместе с Кононовым в «Спартак» перейдут члены тренерского штаба «Арсенала».
Кононов возглавил «Арсенал» 1 июня 2018 года. Сейчас тульский клуб занимает 12-ю строчку в таблице.
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