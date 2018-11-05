Эдер: «Думаю, выход из группы вполне возможен»

Форвард «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

«Я думаю, что выход из группы вполне возможен. В команде хорошее настроение, мы все считаем, что эта задача выполнима. Готовимся к матчу с уверенностью, что можем добиться всего.

Да, в Москве мы проиграли, допустив ошибки. Все могло сложиться иначе, из-за своих ошибок мы проиграли матч. Завтра все будет совсем по-другому. Готовы к атакующему футболу «Порту», у нас еще есть время правильно настроиться», – сказал Эдер.

Матч «Порту» – «Локомотив» пройдет во вторник, 6 ноября.

«Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).