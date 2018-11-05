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    Эдер – перед матчем с «Порту»: «Локомотив» еще жив, с ним надо считаться»

    Форвард «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

    «Мы сознаем, что у нас нет очков, но это не соответствует нашему уровню. Должно было быть больше. Остается забыть об этом и концентрироваться на том, что «Локомотив» еще жив, что с ним надо считаться. Мы еще поборемся», – сказал Эдер.

    Матч «Порту» – «Локомотив» пройдет во вторник, 6 ноября.

    «Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).

    Источник: Чемпионат

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    05.11.2018 21:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 16:24

      Да уж поборитесь Эдер.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:22

      В ЛЧ команды играют и не смотрят с кем считаться, а с кем нет...

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 ноября 2018, 22:06

      ЛОКО ВЕРИМ!!!! И ЖДЁМ ТОЛЬКО ПОБЕДУ!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 ноября 2018, 21:53

      Ждем

      0
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