Форвард «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

«Мы сознаем, что у нас нет очков, но это не соответствует нашему уровню. Должно было быть больше. Остается забыть об этом и концентрироваться на том, что «Локомотив» еще жив, что с ним надо считаться. Мы еще поборемся», – сказал Эдер.

Матч «Порту» – «Локомотив» пройдет во вторник, 6 ноября.

«Локомотив» без набранных очков занимает последнюю строчку в группе D. Первым идет «Порту» (7 очков), вторым – «Шальке-04» (5 очков), третьим – «Галатасарай» (4 очка).