Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рамос: «Горжусь, что болельщики «Реала» освистали меня»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что гордится свистом болельщиков команды в свой адрес на матче 11-го тура Примеры с «Вальядолидом» (2:0).

    «Я действительно не заметил проблем, но как игроки мы должны их принять.

    Я капитан этой команды, и я тот, кто должен выступить. Правда в том, что я горжусь тем, что болельщики выливают свой гнев на меня. Я понимаю, что чувствуют фанаты, все игроки. И в конечном счете именно мы ответственны за ситуацию, и мы можем ее переломить.

    После того, как мы забили, казалось, что все нормализовалось. И болельщики дали нам стимул для толчка к победе.

    Неважно, кто тренер, мы всегда будем с ним до самой смерти. И мы надеемся, что Солари сможет помочь нам в этот трудный момент”, – сказал Рамос.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 17:24

      единственный с марселу игрок ,на кого рука не поднимется и сопля в воздухе замерзнет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 5 ноября 2018, 16:58

      А кого они там сливали не так давно? Не Бенитеса случайно?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 ноября 2018, 15:05

      Как всегда пафосное блаблаблаблабла

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 