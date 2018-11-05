Рамос: «Горжусь, что болельщики «Реала» освистали меня»

Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что гордится свистом болельщиков команды в свой адрес на матче 11-го тура Примеры с «Вальядолидом» (2:0).

«Я действительно не заметил проблем, но как игроки мы должны их принять.

Я капитан этой команды, и я тот, кто должен выступить. Правда в том, что я горжусь тем, что болельщики выливают свой гнев на меня. Я понимаю, что чувствуют фанаты, все игроки. И в конечном счете именно мы ответственны за ситуацию, и мы можем ее переломить.

После того, как мы забили, казалось, что все нормализовалось. И болельщики дали нам стимул для толчка к победе.

Неважно, кто тренер, мы всегда будем с ним до самой смерти. И мы надеемся, что Солари сможет помочь нам в этот трудный момент”, – сказал Рамос.